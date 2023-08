Marlon ‘Chito’ Vera podría pelear en la misma cartelera que Conor McGregor

En manos de la UFC está el destino de Marlon ‘Chito’ Vera. El ecuatoriano está en el radar del actual campeón Sean O’Malley ya que existe aún tela por cortar entre ambos exponentes de las artes marciales mixtas.

[ ¿Miedo o amenaza? Sean O’Malley podría no cumplir con su palabra con ‘Chito’ Vera ]

‘Sugar’ Show quiere demostrar que el ecuatoriano corrió con suerte en 2020 al derrotarlo en el octágono, por ello desea que el mundo entero vea su primera defensa del título de peso gallo. El T-Mobile Arena de Las Vegas sería el espacio donde el compatriota pueda tener la oportunidad tan soñada pero también le ganaría ser evento principal de una cartelera histórica.

Si no bastara el hecho de tener la atención mundial sobre él, su batalla co-estelar sería Conor McGregor vs Michael Chandler. Aunque Dana White no ha hecho oficial esta pugna, se conoce de manera preliminar que en UFC 296 los dos representantes de peso ligero se verán las caras para limar asperezas.

Es decir, se concretarse la revancha entre O’Malley y Vera, el ecuatoriano estaría en una de las carteleras más espectaculares de la historia dentro de esta empresa. Ni hablar si llega a ganar en el octágono y convertirse en el primer ecuatoriano en conseguir esta presea en la historia.

Cómo está Chito

El ecuatoriano viene de una victoria , por decisión unánime, contra Pedro Munhoz. El manabita demuestra que nadie puede aún noquearlo dentro de la UFC y que es un atractivo dentro de esta empresa.

Vuelve a tomar el camino de la victoria después de su caída contra Cory Sandhagen en el primer trimestre del año. Por su parte, está a la expectativa de la lucha ya que Henry Cejudoy Dvalishvili y Aljamain Sterling esperan esa pugna contra Sugar.

El actual número 6 de la división peso gallo ha labrado una larga carrera en esta industria y a sus 30 años quiere hacerse con el oro que ahora luce en la cintura de Sean.