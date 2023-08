Richard Carapaz se pierde la Vuelta a España 2023, esto es lo que se sabe

Richard Carapaz y su equipo médico han indicado que el campeón olímpico no podrá participar en la Vuelta a España 2023, que empieza el sábado 26 de agosto. Esto se debe a que no logró recuperarse de una lesión de rodilla. Según la declaración del Dr. José Reinhart en una entrevista.

Según ha indicado la Radio La Red de Quito, su equipo, EF Education-EasyPost, hizo oficial la plantilla de ciclistas para la competencia en España y no cuenta con la presencia del ciclista ecuatoriano ya que el estado de su lesión no se lo permite.

Richard Carapaz no estará en la Vuelta a España, que arranca este fin de semana. El ciclista ecuatoriano no está en el mejor estado, tras su lesión durante el Tour de Francia. Súmate a #SCEcuador EN VIVO por #ESPNenStarPlus junto a @ChoboAlvarez. pic.twitter.com/hPZhsMQGSM — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) August 22, 2023

José Reinhart, médico de Carapaz, comentó que el carchense sigue en el proceso de recuperación, pero está progresando más lento de lo esperado.

“En la parte médica, Richard está dado de alta. De la rodilla está muy bien, pero en el camino tuvo una molestia muscular y eso retrasó un poco su recuperación”, indicó el doctor.

“Venimos midiendo día a día el trabajo de Richard, pero no podrá estar en la Vuelta a España. Se hizo lo necesario, se siguieron los pasos indicados, pero no llega. Al inicio teníamos la esperanza de que llegara a la competición, pero no se pudo. Conversamos con él, su entrenadora y ambos aceptaron la recomendación”, remarcó Reinhart.

Cabe recordar que, Carapaz sufrió una fuerte caída mientras participaba en el Tour de Francia a inicios de julio, motivo por el cual tuvo que abandonar de manera completa la competición.

Richard Carapaz en su primer año con el EF Education EASY Post Getty imágenes (Tim de Waele/Getty Images)

El primer año de Richard Carapaz con el EF Education no ha sido para nada bueno, mejor dicho para el olvido: no por su desempeño encima de su bicicleta, sino por el factor enfermedad y lesiones que lo han mantenido alejado de las principales carreras.

El galeno José Reinhart Herdoiza conversó para radio Redonda sobre el estado de Carapaz después de su caída en la primera etapa del Tour de Francia. Para el doctor, se mantenía la esperanza que llegue a pelear el maillot rojo el próximo 26 de agosto.