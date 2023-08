Chito Vera está listo para arrancar cabezas, así lucirá para su pelea en UFC 292

Una sonrisa, un besito, un cuerpo tonificado y una mirada de un depredador resume el aspecto de Marlon ‘Chito’ Vera de cara a su pelea este sábado 19 de agosto. En el preámbulo, respondiendo a la ceremonia de pesaje, el ecuatoriano mostró un cuerpo casi en su totalidad tatuado, un cabello corto y una barba abultada.

El compatriota dio con el peso requerido para medirse a Pedro Munhoz, el brasileño busca redimirse y colarse dentro del top 5 de la división de peso gallo. Vera se ha caracterizado por cambiar en su aspecto, y después de cada lucha, sumar una marca de tinta en su cuerpo lo cual ha establecido un antes y después en sus más de 8 años dentro de la industria.

136 marcó el manabita que actualmente tiene el objetivo de reencontrase con la victoria y rasguñar una oportunidad por el título. En UFC 292 podría definirse el destino del compatriota que ha sido apodado como el ‘Destrozador’.

El chonero será el ecnargado de abrir la cartelera estelar en un enfrentamiento pactado para tres rounds. En caso de que Vera consiga un triunfo, se acercaría la revancha frente a Sean O’Malley, peleador al que ya venció en agosto de 2020 y quiere volver a verse las caras con el ecuatoriano.

Sugar comentó que de salir con el campeonato de este evento numerado, inmediatamente buscará al tricolor para generar una lucha en diciembre del 2023. Es decir, ‘Chito’ no solo dependería de una victoria, sino de los azares de la lucha estelar para que el oro esté más cerca de él.

Declaraciones de O’Malley

“La revancha tiene que ocurrir. Todo el mundo, incluso ‘Chito’ mismo, sabe que aquello no fue una verdadera victoria. Me preguntaban: ¿Por qué no lo revanchas inmediatamente? Lo haré cuando llegue el momento adecuado”, comentó.

“Espero que ‘Chito’ salga victorioso. Una revancha entre nosotros en diciembre en Las Vegas, con el título en juego, Eso suena sumamente atractivo. Me encanta esa idea”, expresó.