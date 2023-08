“Estoy muy feliz”: Las primeras fotos de Moisés Caicedo con la camiseta del Chelsea

Moisés Caicedo, el mediocampista ecuatorianos de 21 años, ha sido fichado por el Chelsea. “¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de comenzar con el equipo”, dijo el niño Moi tras completar su fichaje.

Moisés Caicedo es oficialmente nuevo jugador del Chelsea (www.chelseafc.com)

“Moises ha demostrado ser un jugador destacado en el fútbol europeo durante los últimos 18 meses, y estamos encantados de incorporarlo al equipo de Mauricio Pochettino”, mencionaron los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley, quienes también creen que posee un conjunto de habilidades poco comunes en el mediocampo.

Un sueño hecho realidad

El club recordó que este viaje de Caicedo hasta Chelsea comenzó cuando tenía tan solo 13 años en Santo Domingo. Moisés jugaba para un selecto XI regional y estaba en las categorías inferiores del Espoli, dos años después se incorporó a Independiente del Valle.

Su talento era evidente para todos en el club y Caicedo debutó con los ‘rayados de Valle’ a los 17 años. Se consagró en la plantilla del primer equipo durante la campaña 2020, pero también siguió representando al club en la Copa Libertadores Sub-20.

En febrero de 2021, Caicedo dejó Sudamérica y se mudó a Brighton con su nuevo club. No hizo su debut hasta la temporada siguiente, una salida contra Cardiff City en la Copa EFL, y luego se fue cedido al club belga Beerschot.

Caicedo pasó la primera mitad de la campaña 2021/22 en Bélgica e hizo 14 apariciones con Beerschot antes de ser llamado por Brighton. A su regreso, Caicedo se convirtió en pieza clave del lateral.

La temporada pasada, Caicedo jugó 43 partidos con los Seagulls, que lograron su mejor resultado en la historia de la Premier League al quedar sextos. Caicedo fue crucial para ese éxito y fue nombrado Jugador de la Temporada y Jugador de la Temporada del club.

Ahora, el Chelsea le da bienvenida con emotivos videos recordando el camino recorrido para que su sueño se haga realidad.