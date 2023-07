Jugadora argentina es víctima de ataques por ser fan de Cristiano Ronaldo y no de Messi

“No solo es fútbol, no solo es un deporte”, es la frase que han repetido muchos de los fanáticos del Rey de los Deportes. Precisamente, este sentimiento ha cejado a estos hinchas que terminan por realizar ataques en redes sociales a quienes piensen o actúan diferente.

Los argentinos, no es ningún misterio, tienen un enorme respeto y apoyo a Lionel Messi. Los albicelestes lo consideran el mejor del mundo después de la victoria en Qatar 2022, sumando a esta figura está Maradona quien es tildado como la ‘Mano de Dios’.

El observar a un jugador de fútbol con diferente sentimiento genera un malestar, lo cual ya lo experimentó la deportista Yami Rodríguez quien milita actualmente en el Palmeiras.

La fémina, exrepresentante de Boca Juniors, y jugadora de la Selección de Aregentina denunció los mensajes agresivos que ha recibido por tener tatuado a Cristiano Ronaldo en su pierna izquierda en conjunto con el rostro del ‘Pelusa’.

Rodríguez calificó que para ella CR7 es su ídolo por el aprecio que le tiene, la inspiración y superación que el luso representa. “Tengo a los 2 mejores del mundo en la pierna izquierda”, señaló días atrás.

Este martes 25 de julio, Yami indicó que debido a las críticas no la está pasando nada bien. “¿En qué momento dijo que soy Anti Messi? Dejen de decir cosas que no dije porque de verdad la estoy pasando mal?”

Las críticas llegan en pleno desarrollo del Mundial Femenino. Yami reprochó el hecho que uno no pueda tener un ídolo “diferente” al común. “Messi es nuestro gran capitán en la selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”, añadió.

“Me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa , duele”, finalizó la deportista.