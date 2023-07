Se portaron como caballeros, esto hicieron los jugadores de Boca con los de Independiente del Valle

Independiente del Valle cayó en la final de la Copa Libertadores Sub 20 Libertadores

Independiente del Valle no pudo conseguir el bicampeonato en la Copa Libertadores Sub 20. El conjunto Rayado llegaba como favorito pero un esquema táctico de Boca Juniors hizo desesperar a los ecuatorianos sentenciándolos a un 2-0.

El club azul y negro aunque no se fue con las manos vacías de esta competición, no pudo alcanzar la enorme suma de dinero que fue entregado al campeón. No obstante, al finalizar el cotejo tuvieron un gesto gigante de los actuales monarcas.

💥¡Mística!



🥳🎉 El festejo de los jugadores de @BocaJrsOficial al conseguir el título de campeón de la CONMEBOL #LibertadoresSub20 🥇🏆

Los xeneizes se acercaron al banquillo de los ecuatorianos para extender la mano y felicitar por excelente cotejo disputado este domingo 16 de julio.

La figura del encuentro fue Ignacio Rodríguez, quien fue el encargado de anotar el doblete para los argentinos. Juan Román Riquelme, ídolo y actual vicepresidente de Boca, estuvo presente en la final de la Conmebol.

ESTO ES BOCA 👏💙💛💙



Los pibes Xeneizes fueron a saludar a sus rivales luego de consagrarse CAMPEONES de la Copa Libertadores Sub 20 🏆

Detalles del encuentro

El inicio del cotejo fue muy parejo donde ambos rivales se estudiaban. Los ocasiones de gol estuvieron presentes desde el primer cuarto de hora.

Al minuto 25 se dio la primera ocasión clara de gol con una triangulación entre Kendry Páez, Maelo Rentería y Jeampaul Herrera, quien pisó el área rival para rematar con pierna derecha y el arquero Sebastián Díaz envió el balón al tiro de esquina

Sin embargo, de a poco los argentinos comenzaron a tener mejor compenetración en el gramado y se plasmó su trabajo al minuto 44 con el primer tanto. En el segundo tiempo se repitió la dinámica, donde llegó el segundo y final gol.

Los dirigidos por Juan Andrés Martínez nuevamente se quedaron a la puerta del título al igual que en 2022 cuando fueron derrotados por Peñarol.