La pesadilla que vivió un jugador en Emelec: “Buscaron hostigarme, la nueva dirigencia no sabe de fútbol”

Marcos Caicedo, ex jugador del Club Sport Emelec, se refirió al infierno que vivió en el bombillo y todo lo que hizo la dirigencia en su contra buscando que el jugador salga de la plantilla. El atacante fue duro en sus declaraciones y acusó que la directiva, encabezada por José Pileggi y Jorge Bonnard, no sabe de fútbol ni de cómo tratar a los jugadores.

Sobre cómo la dirigencia actuó para sacarle a Marcos Caicedo del plantel: “Me enteré que me querían sacar desde el inicio de la temporada. Lo mejor era que la dirigencia hable conmigo y me diga que no querían mis servicios. Estuvieron siempre tratando de hostigarme, buscaron la forma de sacarme de Emelec y lo consiguieron. Dijeron que no quería entrar en un partido ante Independiente, un partido donde el equipo ya estaba perdido. Buscaron la mínima para tratar de acusarme y sacarme del club”.

Sobre la dirigencia de Emelec:

"La nueva dirigencia no sabe de fútbol, no sabe tratar a los jugadores, lo tratan como cualquier cosa. Son nuevos no saben que al jugador hay que tratarlo bien."

Marcos Caicedo en @LaRadioRedonda

pic.twitter.com/Tr5KyVGsCQ — La Radio Redonda ⚽️ (@LaRadioRedonda) June 21, 2023

“La nueva dirigencia (José Pileggi y Jorge Bonnard) no sabe mucho de fútbol, no sabe tratar tampoco a los jugadores. Tratan como cualquier cosa y eso es penoso”, lamentó Marcos Caicedo sobre el trato recibido por la dirigencia del club que lo vio nacer.

Además, Caicedo habló de un complot en el que también disparó contra Miguel Rondelli: “El técnico mismo me dijo que no quería que entrene en el club, que si yo entrenaba él se iba. La dirigencia ya sabía, eso era un complot. Hace poco me llegó un documento del Ministerio del Trabajo. Hasta allá han ido a acusarme, pero bueno, creo mucho en Dios y él es justo”.

"Uno se da cuenta cuando no lo quieren. Alguien del cuerpo técnico de Rondelli me dijo que los dirigentes me querían echar a la mierda y que ellos me iban a respaldar pero yo respaldo no vi de nadie"

Marcos Caicedo en @LaRadioRedonda

pic.twitter.com/nbZsagQeH9 — La Radio Redonda ⚽️ (@LaRadioRedonda) June 21, 2023

La denuncia hacia Emelec

“Mandé mi carta de renuncia y ellos tenían que pronunciarse para arreglar el tema. Tenía 5 meses de contrato más los meses que me debían del año pasado. Los dirigentes tenían que hablar conmigo para llegar a un acuerdo, pero con todo lo que ellos alegan, mentiras solo para no pagar, uno no puede quedarse con las manos cruzadas. No quería llegar a este punto, quería salir de la mejor forma, pero viendo la malicia de los dirigentes uno tiene que ir para adelante”, dijo sobre la demanda puesta contra el club, caso similar a la de Dion Arroyo meses atrás.

Finalmente dijo que espera se le abran puertas en otro club para seguir trabajando dentro del fútbol a sus 31 años de edad.