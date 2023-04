Dixon Arroyo abandona el Emelec por diferencias con la directiva y sería compañero de Leonardo Campana en la MLS

La novela entre Dixon Arroyo y el Club Sport Emelec llegó a su final, ambos han coincidido y han llegado a un acuerdo donde terminan relación y así lo confirmó la institución en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, en menos de 24 horas, Arroyo ya tendría club.

El periodista Germán Gallardo en su cuenta de Twitter informó que el volante central de 30 años de edad “jugará en el Inter Miami de la MLS por lo que resta de temporada en este 2023. En las próximas horas se someterá a chequeos médicos, si los pasa será futbolista del equipo estadounidense”. De confirmarse esta noticia, Dixon Arroyo sería compañero del ecuatoriano, Leonardo Campana.

Las deudas de Emelec

Existió una demanda que llegó a Emelec de parte de Dixon Arroyo debido a deudas y él no fue el único vinculado en esta situación. A esto, la directiva le comunicó a Miguel Rondelli que no lo tomará en cuenta y, en principio, los jugadores prefirieron respaldar a su compañero. La decisión de no entrenar fue notificada al presidente y posterior se dio a conocer la salida del club del jugador.

Además, se reveló que no se han cumplido dos meses de sueldo del presente año que no les han cancelado aún, lo que generó la molestia de jugadores quienes tendrían otros problemas como los premios acordados por clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.