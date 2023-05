Independiente del Valle respondió a denuncia realizada por Club Ñañas: “En IDV trabajamos para reducir las distancias”

Después de las declaraciones incendiarias de Fernanda Vásconez, presidenta de Club Ñañas, en contra del Independiente del Valle y de la FEF, el cuadro de Sangolquí respondió con un comunicado donde acusa al club rosa de no estar impago con sus jugadoras, razón por las que contrató y que las mismas jugadoras denunciaron ante la FIFA.

“Los contratos a los que se ha hecho referencia comprometieron a jugadoras y cuerpo técnico ‘libres’, es decir, no tenían contrato... En Independiente trabajamos para reducir las distancias y las desigualdades laborales que corresponden”, publicó el IDV en su carta.

🚨 Comunicado Oficial l #IDV y @DragonasIDV a la Opinión Pública pic.twitter.com/HD6m0NAZ1h — Independiente del Valle (@IDV_EC) May 19, 2023

Fernanda Vásconez, fundadora y presidenta del Club Ñañas, actual equipo campeón de la Súperliga Femenina, denunció mediante un video algunas irregularidades con algunas de sus jugadoras, donde vincula a Dragonas IDV y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Las declaraciones de Vásconez fueron fuertes en contra de IDV y la FEF.

En video extenso, Fernanda Vásconez se refirió a algunas irregularidades con varias de sus jugadoras, donde también señala corresponsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por proteger al Independiente del Valle. “La FEF no protege a otros clubes cuando tienen casos en contra a un club de mayor influencia”, declaró. “Qué triste es ver que no pueda pagar USD 10 mil cuando ganan millones vendiendo jugadores en el masculino. Qué triste es ver que no se pague formación a clubes que sí hacemos procesos”, agregó.

AQUÍ EL VIDEO COMPLETO

Sobre la denuncia a IDV

“Nos quitaron siete jugadoras y el cuerpo técnico, estamos empezando prácticamente de nuevo. Nuestro proceso y trabajo de tantos años, ahora se encuentra en el Independiente del Valle. El 25 de septiembre de 2022, Maireth Pérez y Karen Páez se despidieron de Club Ñañas, las dos contaban con un contrato que incluía la temporada 2023. No obstante, decidieron unilateralmente pedir su finiquito a coste cero”, se refirió al IDV sobre la manera en como se llevó a sus jugadoras sin cancelar la cláusula de rescisión.