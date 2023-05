Club Ñañas denuncia irregularidades con la FEF e Independiente del Valle

Fernanda Vásconez, fundadora y presidenta del Club Ñañas, actual equipo campeón de la Súperliga Femenina, denunció mediante un video algunas irregularidades con algunas de sus jugadoras, donde vincula a Dragonas IDV y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En video extenso, Fernanda Vásconez se refirió a algunas irregularidades con varias de sus jugadoras, donde también señala corresponsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por proteger al Independiente del Valle. “La FEF no protege a otros clubes cuando tienen casos en contra a un club de mayor influencia”, declaró. “Qué triste es ver que no pueda pagar USD 10 mil cuando ganan millones vendiendo jugadores en el masculino. Qué triste es ver que no se pague formación a clubes que sí hacemos procesos”, agregó.

Fernanda Vásconez, presidenta de Ñañas FC, expresó su molestia ante una jugada de Independiente del Valle en el merado de pases de la Superliga.



'Nos quitaron siete jugadoras y a nuestro cuerpo técnico, todo el trabajo de tantos años hoy está en Independiente', apuntó la… pic.twitter.com/ELjP5TDw5c — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) May 19, 2023

“Como Club Ñañas afrontamos el momento más duro de nuestra historia, un momento que definirá nuestro futuro y posiblemente lo que suceda marque un precedente para los clubes del fútbol femenino que trabajan bajo un sistema opresor. Un sistema que desprotege a los clubes del fútbol femenino”, declaró Fernanda Vásconez refiriéndose y denunciando en contra de la FEF:

“Han salido noticias de dos jugadoras que demandan a Club Ñañas, no son solo dos jugadoras, son tres. Qué tristeza, que dolor que este club que ha luchado tanto. Cometimos nuestro peor pecado, haber quedado campeón ganándole a Independiente del Valle en su casa y alzando la copa ahí”, agregó Vásconez sobre el caso con el IDV.

Sobre la denuncia a IDV

“Nos quitaron siete jugadoras y el cuerpo técnico, estamos empezando prácticamente de nuevo. Nuestro proceso y trabajo de tantos años, ahora se encuentra en el Independiente del Valle. El 25 de septiembre de 2022, Maireth Pérez y Karen Páez se despidieron de Club Ñañas, las dos contaban con un contrato que incluía la temporada 2023. No obstante, decidieron unilateralmente pedir su finiquito a coste cero”, se refirió al IDV sobre la manera en como se llevó a sus jugadoras sin cancelar la cláusula de rescisión.

“Nos dimos cuenta de que su agente, tiene relación directa con el Independiente del Valle, y les asesoró de no firmar sus roles de pagos a satisfacción. Hablamos con ellas y les dijimos que estamos abiertas a negociar su cláusula de rescisión. Ahora vemos que no se respetan los contratos”, agregó.

#Ñañas🟣| “Aplaudimos que IDV vende jugadores en el masculino, ojalá los venda por millones más, ¿pero no poder pagar 10 millones por una jugadora mujer? ¿Cual es esta diferencia?”



🎙️ Fernanda Vásconez en el micrófono de @GolDeCamerinoEc. pic.twitter.com/L6xAAOM8vl — MUNDO DEPORTIVO - COBERTURA FM 104.1 🇪🇨 (@MundoDeporEC) May 19, 2023

Las irregularidades de la FEF

“Nosotros enviamos los cheques a la FEF para sentirnos protegidas el 14 de diciembre de 2022. Quisiera saber si la FEF hizo su trabajo de notificar a las jugadoras. No obstante, a las pocas semanas de que sus cheques estaban ahí, un abogado del IDV me dice burlonamente que aún no han acabado de llevarse a nuestras jugadoras. Semanas después las dos jugadoras nos ponen una demanda en FIFA. Nosotros no tenemos la capacidad económica para defendernos mediante el TAS”, afirmó Vásconez sobre la responsabilidad de la FEF en notificar el pago a las jugadoras y a la FIFA, sin embargo, este hecho no sucedió y se dio apertura al la demanda ante la FIFA.

Además, afirmó de una deuda de la FEF con CLub Ñañas: “La Federación aún no paga los premios por haber quedado campeonas el año pasado. Una deuda que nos puede quebrar y que la FEF hace caso omiso a todos los pedidos”.