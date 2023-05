Martín Anselmi pide perdón por sus declaraciones: “Dije cosas en un mal momento, yo amo este país”

El entrenador del Independiente del Valle, Martín Anselmi, pidió disculpas y admitió que la forma en la que se expresó en la rueda de prensa, tras el partido contra Gualaceo, no fue la adecuada y explicó varios temas, entre las que destaca la convocatoria de Alan Minda y Kendry Páez a la Tricolor para el Mundial Sub 20.

Anselmi explicó, para ESPN Ecuador, que en principio se plantearon no prestar a Kendry Páez debido a las lesiones de Junior Sornoza y Lorenzo Faravelli quienes no estarán para el partido ante Guayaquil City en Sangolquí y probablemente tampoco para la Libertadores: “La citación de Kendry no la esperábamos. Al final, me dieron la decisión absoluta, y entendiendo lo que significa trabajar en Independiente del Valle, decidí que Kendry Páez vaya a la Sub 20 porque uno de los propósitos de IDV es proveer a la selección la mayor cantidad de jugadores posibles”.

El pasado 6 de mayo Martín Anselmi criticó el estado de la cancha del estadio Jorge Andrade Campos y por ello pidió disculpas aduciendo que sus declaraciones no fueron adecuadas: “Las formas que utilicé para declarar son merecedoras de críticas, lo qué traté de decir lo sostengo”, afirmó el entrenador.

“Entiendo que todos los clubes no tienen los mismos recursos. Lo que queremos es que siempre debemos ser mejores. Yo puedo ser el mejor o el peor entrenador del mundo, pero cada día me levante y busque ser el mejor. Yo amo este país, a Ecuador a nivel país es mi segundo hogar. Dije en un momento que no entraba ni de la forma en que entraba”, agregó.