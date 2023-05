Así fue la respuesta de Martín Anselmi al ‘dardo’ que le lanzó el periodista Alfonso Laso Ayala por “obstaculizar” la convocatoria de Páez y Minda

El pasado fin de semana se presentó un hecho viral en redes sociales que relacionaban al estratega de Independiente del Valle, Martín Anselmi, quien se habría opuesto a la convocatoria de dos de sus jugadores para representar al país en el Mundial Sub 20 que se disputará en Argentina. Sin embargo, el estratega no tardó en responder.

Según el periodista deportivo Alfonso Laso Ayala, el estratega de Independiente del Valle, Martín Anselmi, se habría opuesto a la convocatoria de Kendry Páez y Alan Minda para jugar con la selección de Ecuador Sub 20 en el Mundial a disputarse en este mes en Argentina.

😠🟡🔵🔴 La convocatoria @LaTri sub20 está casi lista. La @FEFecuador realizó varias gestiones en Europa para conseguir que los clubes liberen a sus jugadores. Acá varios clubes, como @LDU_Oficial , prescindirán de varios de ellos en este momento bravo de la competencia para… pic.twitter.com/IvLpT3fUnV — Alfonso Laso Ayala (@Alfonso_Laso) May 7, 2023

[ Los primeros nombres de Miguel Bravo para la convocatoria de La Tri para el Mundial Sub 20 ]

Entre su publicación destaca lo que menciona del entrenador argentino: “Sorprendentemente, el DT del IDV ha puesto toda clase de obstáculos para prestar algunos de los suyos. El DT no dimensione, lo que significa para cada chico representar a La Tri en un mundial que nadie sabe si se podrá repetir. El DT quizás no se enteró de que la razón de ser del cuadro del Valle son sus jugadores de formativas”.

Sin embargo, el entrenador de IDV Martín Anselmi no tardó en responder y publicó un estado en su cuenta de Instagram, donde dio a entender que no hay ningún problema de su parte para que los jugadores en mención vayan al Mundial Sub 20, e incluso puso un mensaje con un tono de apoyo a la causa junto a una foto con Kendry Páez: “Vaya y sueñe, que los sueños están para cumplirse”.

[ Conoce los rivales de Ecuador en la fecha FIFA previo al inicio de las Eliminatorias ]