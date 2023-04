¡Castigan a Dixon Arroyo! Emelec viaja a Uruguay para medirse ante Danubio por la Sudamericana

El Emelec se prepara para debutar en la Conmebol Sudamericana este miércoles a las 17h00 ante Danubio de Uruguay. El conjunto ‘eléctrico’ dio a conocer su lista de convocados en sus redes sociales donde figuran 19 nombres de la plantilla con 3 ausencias obligadas.

El equipo de Miguel Rondelli sufre 3 nombres importantes debido a lesión: Miller Bolaños, Samuel Sosa y Brayan Angulo. A esta baja hay que sumarle la ausencia de Dixon Arroyo quien no fue llamado debido a la reciente polémica que surgió entre él y la dirigencia con respecto a la falta de pagos del año pasado.

Las deudas de Emelec

La periodista guayaquileña, Gabriela Moreira, dio detalles sobre lo sucedido donde menciona de una demanda que llegó a Emelec de parte de un jugador -se trata de Dixon Arroyo- quien no sería el único en esta situación. A esto, la directiva le comunicó a Miguel Rondelli que no lo tomará en cuenta y los jugadores prefirieron respaldar a su compañero. La decisión de no entrenar fue notificada al presidente.

Además, se reveló que no se han cumplido dos meses de sueldo del presente año que no les han cancelado aún, lo que generó la molestia de jugadores quienes tendrían otros problemas como los premios acordados por clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.