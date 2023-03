¡No tienen ni para bañarse! Emelec no entrenó por falta de pagos pese a que la directiva del ‘Bombillo’ es nueva

Los jugadores de la plantilla ‘eléctrica’ decidieron no entrenar cuando se jugará recién la Fecha 4 de Liga Pro. Sin duda alguna que son malas noticias para Emelec que para esta temporada cambió de dirigentes y ahora están encabezados por José Pileggi. Esto ha sucedido ya en el fútbol ecuatoriano, una mala costumbre que hoy se refleja en el conjunto del ‘Bombillo’.

La periodista guayaquileña, Gabriela Moreira, dio detalles sobre lo sucedido donde menciona de una demanda que llegó a Emelec de parte de un jugador -se trata de Dixon Arroyo- quien no sería el único en esta situación. A esto, la directiva le comunicó a Miguel Rondelli que no lo tomará en cuenta y los jugadores prefirieron respaldar a su compañero. La decisión de no entrenar fue notificada al presidente.

🚨 JUGADORES DE EMELEC NO ENTRENARON

Detalles

- Llegó una demanda a Emelec por parte de un jugador que le deben desde el año pasado (no es el único) a esto la directiva le comunicó a Rondelli que no lo tomará en cuenta los jugadores prefirieron darle el respaldo a su compañero — Gaby Moreira (@gaby_moreirac) March 30, 2023

Además, se reveló que no se han cumplido dos meses de sueldo del presente año que no les han cancelado aún, lo que generó la molestia de jugadores quienes tendrían otros problemas como los premios acordados por clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.

Además, tan mal estaría Emelec que los jugadores habrían pedido agua potable para ducharse y que la directiva no ha dado respuesta. Cabe recalcar que la relación con el DT Rondelli es buena, el problema es con la directiva.

Y no entrenar. Esto fue notificado al presidente.

- Por otra parte hoy se cumplen dos meses de sueldo del presente año que no les han cancelado aún.

- Los jugadores vienen con una molestia porque han pedido hasta agua potable para bañarse y no hay respuesta. — Gaby Moreira (@gaby_moreirac) March 30, 2023

El periodista Stéfano Dueñas dio más detalles donde dio a conocer que el jugador en mención es Dixon Arroyo y que la dirigencia se molestó con el volante por el reclamo a Liga Pro de los meses pendientes acorde a su contrato. También aclaraó que varios jugadores tenían solo contrato hasta octubre, caso que no es el de Arroyo.

Finalmente señaló que en la tarde tendrán una reunión importante con el vicepresidente. ¿Se solucionarán los problemas en Emelec?