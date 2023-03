Chito Vera lanza bombazo contra su rival; esto le hará en el octágono de la UFC

Marlon ‘Chito’ Vera tiene entre ceja y ceja la victoria contra el estadounidense Cory Sandhagen el próximo 25 de marzo. El compatriota está a un K.O de catapultarse a una lucha por el título de peso gallo y no ha dudado en tachar que le pasará por encima a The Sandman.

[ Chito Vera no solo colecciona tabiques y quijadas, la colección que tiene en su casa y asciende a más de 100 ]

Para el manabita, su único objetivo es el norteamericano de 30 años. En una charla con Brandon Moreno (campeón peso mosca), el Destrozador agregó que está feliz que su rival piense en su futuro, eso quiere quiere que no está enfocado en la lucha de este sábado.

“No me interesa el título, el que está adelante o atrás. Me alegra que él esté hablando del título, significa que está hablando en el plan B, no está enfocado. Para mí, pues, mejor”.

“Mi vida no pasa del 25 de marzo, en ese día muero o renazco. No miro el día después; se que estoy listo”, acotó.

“He estado entrenando de la mejor forma, haciendo todo lo posible para ganar. Es lo único en que pienso: ganar”.

Estrategia para la pelea

“Hay que estar puño por puño, patada por patada. Es un peleador que en los primeros asaltos el gusta tirar todo, en los siguientes toma un break. Voy a estar en frente de él la pelea entera, se que tengo el cardío y la fuerza para no parar de intentarlo”.

Sobre los peleadores de peso gallo

“La división está bien buena, es una buena época para ser campeón. Todos están duros y tienen un buen nivel. El 25 de marzo, romperlo. Pasarle un carro, acabarlo”, finalizó.