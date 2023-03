Chito Vera no solo colecciona tabiques y quijadas, la colección que tiene en su casa y asciende a más de 100

El 25 de marzo se disputará la pelea más importante en la carrera de Marlon ‘Chito’ Vera. Será el estadounidense Cory Sandhagen el rival del destrozador y su catapulta a una pelea por el título de peso gallo de la UFC; previo a este enfrentamiento conversó con el campeón Brandon Moreno donde confesó la colección que guarda en su casa.

Chito indicó que tiene más de 100 pares de zapatos, donde sus favoritos están debajo de su cama mientras que el resto están guardados en su closet y garaje. Añadió que muchas de estas zapatillas han llegado gracias a regalos de marcas como New Balance (NB).

“Yo hace 5 años decía ‘espero algún día que las marcas no te pregunten, solo te manden y ha llegado ese momento’. Me gusta la moda hasta cierto punto, me gusta tener mi propio estilo”, acotó.

Sus tatuajes

Un tema que despertó la admiración del mejor en peso mosca fue el número de tatuajes que posee el compatriota. Chito indicó que aún falta lugares en su pierna derecha, estómago y parte frontal del cráneo al igual que en la corona.

A la par, reveló que tatuarse en la cabeza es uno de los mayores dolores que se puede experimentar. “Es otro nivel, una vez que pasas por eso estas listo para que te torturen como en películas”.

Marlon vera tendrá su tercer pelea estelar en una UFC Fight Night; ahora está más cerca del título y si todo responde a los negocios este 2023 podría terminar como el primer campeón ecuatoriano de la historia.