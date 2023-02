Sergio Ramos le dice “adiós” a la selección española, el entrenador de la “Roja” le comunicó que no contará con sus servicios

“En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, dice uno de los varios párrafos del comunicado oficial emitido por el jugador Sergio Ramos, donde se despide de la selección española de manera definitiva.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Sergio Ramos se despide de la “roja”

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por una cuestión de edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, dijo.

Sergio Sergio Ramos llega a 28 expulsiones en su carrera (Octavio Passos/Getty Images)

Partidos y ausencia

El central del PSGR, no disputa un partido con la selección de España desde el pasado 31 de marzo de 2021, cuando se conoce que jugó 4 minutos frente a Kosovo. Una lesión lo habría apartado de la Eurocopa 2021 y el asturiano ya no volvió a contar más con él a pesar de las presiones externas.

El reconocido jugador ha ganado dos Eurocopas y un Mundial junto a España, selección de la que ha vestido en 180 ocasiones la camiseta roja, más que nadie, anotando 23 goles. Su debut se registró el 26 de marzo de 2005 ante China, de la mano de Luis Aragonés.

España: Javi Martínez y Sergio Ramos Foto: Getty. Imagen Por:

[ Diego Almeida del FC Barcelona confirma que su deseo es representar a Ecuador en el Mundial Sub 20 ]