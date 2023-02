Diego Almeida del FC Barcelona confirma que su deseo es representar a Ecuador en el Mundial Sub 20

Diego Almeida, joven talento que milita en el equipo juvenil del FC Barcelona, se refirió a la clasificación de Ecuador al Mundial Sub-20 de Indonesia y su objetivo de entrar en la convocatoria de la Tricolor para este evento que se desarrollará en mayo.

El zaguero confesó que habló con Jimmy Bran para estar en el Sudamericano, pero a pesar de aquello, no recibió la convocatoria. Ahora, su objetivo es el Mundial de Indonesia: “Yo ya me decidí a jugar por Ecuador. Hablé con Jimmy Bran, pero no recibí el llamado para el Sudamericano. Estoy dispuesto a jugar el Mundial Sub-20″.

Exclusiva con Diego Almeida, nos cuenta que nunca fue llamado por La Tri Sub 20 para el sudamericano de Colombia. Entrevista completa aquí https://t.co/IG83G9xhCp pic.twitter.com/7UQ754Kw1H — Deportivismo (@deportivismoHD) February 23, 2023

El bloque defensivo de Ecuador fue uno de los puntos bajos en el Sudamericano Sub-20 jugado en Colombia. De hecho, en varios partidos el equipo tricolor no pudo sumar debido a errores defensivos que costaron caro. Ahora, para el Mundial de Indonesia se espera que Ecuador corrija ciertos errores para pasar, al menos, la Fase de Grupos.

¿Qué jugadores podrían reforzar esta selección?

Hay varios talentos que no fueron considerados por distintas razones. En defensa, uno de las posiciones más cuestionadas, cuenta con tres jugadores actuando en el fútbol de Europa. Joel Ordóñez, central que ya se afianzó en IDV y ahora juega en el Brujas de Bélgica. También está Maiky De La Cruz, ex Liga de Quito que actualmente en el Stade Reims B de Francia.

Mientras tanto, en ofensiva también se podría pensar en algunos nombres importantes. El principal sería Nilson Angulo, ex jugador y figura de Liga de Quito que ahora milita en el Anderlecht Futures de Bélgica y que el pasado fin de semana marcó el gol de la victoria con su club.

A este nombre sin duda sumaría Anthony Valencia que debutó en el IDV y que ahora juega en el Royal Antwerp de Bélgica. Además de Alfred Caicedo, ex Aucas que fichó recientemente por el Jong Genk de Bélgica.