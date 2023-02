Marlon ‘Chito’ Vera peleará en marzo: la entrada más cara para ver al ecuatoriano contra Cory Sandhagen

MMA Orbit just announced Chito Vera 🇪🇨 will be fighting in San Antonio, TX on March 25th!



🥊🥊 ¡Compré un boleto de primera fila! ¡Voy estar al lado de los periodistas! ¡Estoy emocionada por este evento!@mma_orbit @chitoveraUFC @mapaulinae@dannyseguratv pic.twitter.com/gxALup4Amz