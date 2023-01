El mayor rival de Chito Vera dio una fecha para la pelea por el título de UFC

El próximo 18 de febrero existirá una batalla con sabor a título en el UFC Apex en Las Vegas, Estados Unidos. El ecuatoriano Marlon Vera se medirá a Cory Sandhagen para así plasmarse como el próximo rival al título de Peso Gallo.

Chito está ubicado en la casilla 4 y mantiene una racha de cuatro victorias que lo pone como el favorito al arrebatarle el cinturón a Aljamain Serling. Mientras que Sandhagen quiere sumar una alegría más a su historial después de imponerse a Song el pasado 17 de septiembre.

El favoritismo por el manabita no es nada raro, incluso su más cercano rival lo pone como el próximo contendiente por el oro. Sean O’Malley, quien es el top 1 de la categoría, señaló verse contra Chito por un posible título vacante.

“Me sentaré en primera fila y observaré a estos dos guerreros competir... Es una pelea dulce. Está en APEX, pero no estoy peleando, así que no me importa”. Para O’Malley, lo más seguro es que Funk master se enfrente a Henry Cejudo y luego de el paso a las 145 libras.

Dado ese panorama, en julio de este año se daría esa pelea con sabor a revancha entre O’Malley y Vera. El ecuatoriano es el único que ha podido ganar a Sugar, aunque el estadounidense descarta este resultado ya que su caída se dio por una lesión en el primer round.

Los últimos combates de Marlon Vera se han dado con importantes referentes de este deporte, donde en dos de ellos brindó TKO espectaculares con una patada a la cabeza. Su última víctima fue Dominick Cruz, el cual cayó en el round 4.