Richard Carapaz: hora, fecha y lugar donde La Locomotora será presentado por su nuevo equipo

El momento más esperado por los seguidores de Richard Carapaz ha llegado: el ecuatoriano y máximo representante del ciclismo nacional será presentado de manera oficial por su nuevo equipo el EF Education Easy Post (Estados Unidos).

[ ¡De todo un campeón! Lo que costaría el nuevo uniforme de Richard Carapaz, lo usará en el Tour de Francia 2023 ]

Será este próximo jueves 19 de enero cuando el compatriota dirá sus primeras palabras vistiendo la indumentaria rosa que caracteriza a este equipo profesional. A la par, la Locomotora está acompañado de los tricolores Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.

Los baluartes del Ecuador que estarán presentes en las grandes competencias del ciclismo formarán parte de un evento donde la prensa conocerá los detalles de su calendario 2023. Los deportistas estarán presentes en las oficinas del team Education First (avenida Amazonas) a partir de las 14:00.

Futuro de Carapaz

Richie montará una bicicleta Cannondale para sus próximos retos, uno de ellos ganar el Tour de Francia 2023. Su caballito de acero tiene distintivos dorados en respuesta a campeonato olímpico en Tokio.

“Cannondale construyó una bicicleta para que coincidiera con sus ambiciones. Los motivos dorados hacen un guiño a la victoria olímpica de Richard, mientras que su marco está diseñado para ir aún más rápido en 2023. Richie competirá con comodidad y estilo con su ultraligero casco rosa y dorado”, dice el EF en un comunicado.

“Rocky” Carapaz será la punta de lanza del team rosado para las próximas temporadas. Con el carchense quieren volver a la cima del ciclismo y será quien los represente al menos en dos grandes de este deporte.