¡Lesión del campeón! El posible rival y fecha para Chito Vera por el título

De este 2023 no pasa. Marlon ‘Chito’Vera tiene entre ceja y ceja una pelea por el título de peso gallo de la UFC y todo parece que podría ser antes de lo esperado. La reciente lesión del vigente campeón Aljamain Sterling pone como primer contendiente al manabita.

[ Jefe de Chito Vera golpeó a su esposa, esta fue su respuesta tras el ataque ]

En primera instancia, el Destrozador tiene que superar su pelea pactada para este 18 de febrero contra Cory Sandhagen. De ganar el compatriota se colocaría como el primer retador al título y esta batalla se daría en el primer semestre del año.

Lesión del campeón; panorama favorable para Vera

Funk Master comunicó la semana pasada que está lidiando con un bíceps desgarrado por lo que necesitará de un tiempo para una pronta recuperación y futuro entrenamiento.

“Se trata de si puedo o no competir con este bíceps desgarrado de nuevo. Pasar por otro campo de entrenamiento con un bíceps desgarrado, contra un tipo que es más fuerte en el departamento de lucha, que usará más su lucha. Voy a necesitar este bíceps para competir al cien por ciento. Y no tomo a Henry Cejudo a la ligera. ¿Es realista para mí pelear en marzo? No creo que realmente lo sea”, explicó.

Sin embargo, en recientes declaraciones el campeón indicó que hay que esperar su recuperación y podría darse ese combate contra el luchador de 35 años. Recordar que el múltiple campeón de UFC dejó el título vacante después de su defensa contra Dominick Cruz en 2020.

Pero de no llegar Sterling, es muy posible que Chito se transforme en ese contendiente que busca Triple Cringe en su retorno al octágono. Aunque aún debemos esperar la decisión de Dana White (presidente de la empresa), no cabe duda que el tricolor es el rival que todos quieren vencer.

Peores panoramas

Lo peor que puede pasar para Vera es que se de la pelea entre Sterling y Cejudo donde favorezca a este último. Así se puede extender ese feudo por dos combates más al menos, alargando el futuro de Vera por ser campeón.

La otra, es que cedan la batalla contra Cejudo a Sean O’Malley. El estadounidense es el número 1 en el ranking pero no ha tenido el nivel de rivales como en el caso de Vera.