Ivana Knoll reveló que jugadores del Mundial de Qatar la han contactado

Ivana Knoll, quien se convirtió en la novia del Mundial de Qatar 2022, cautivó a los seguidores y aficionados con su belleza. Aunque no fueron los únicos, los protagonistas de la cita deportiva, los futbolistas, también fueron “flechados” por la bella croata.

La modelo reveló que varios jugadores le escribieron a través de sus redes sociales. “Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!” dijo la modelo en una entrevista con Barstool Sports.

También reveló que algunos de los mensajes habían sido invitaciones para “conocer” de futbolistas que estaban en la Copa del Mundo. A lo que Ivana respondió “Solo me estoy divirtiendo con todos. Supongo que la gente me quiere porque soy guapa. No estoy interesada en reunirme con nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”.

La modelo no quiso revelar las identidades de lo futbolistas que le mandaron un ‘DM’, pero sí dejó claro que ella no siguió el juego, ni se vio con alguno de los mundialistas.

Ivana Knoll en Qatar 2022

La hincha de Croacia se robó las miradas mientras apoyaba a su equipo con vistosos atuendos con los colores de su bandera y por ser sexys y atrevidos para un país con restricciones de vestimenta para las mujeres.

En una entrevista durante el Mundial para el programa de Piers Morgan, ‘Uncensored’ (sin censura), en TalkTV, Ivana aseguró que estaba prácticamente maravillada con el acogimiento que ha recibido por parte de los habitantes del país y también de la gente extranjera.

“Para ser honesta. Estoy muy sorprendida, muy feliz, que ellos (los qataríes) aceptan mi ropa. Hay mucha gente aquí de otros países. No tuve ninguna mala reacción (sobre sus atuendos)”, dijo la modelo.

En aquella entrevista aclaró que nunca le llamaron la atención y desmintió rumores sobre una posible multa por romper con las normal de vestimenta que guarda Qatar.