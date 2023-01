Polémica en Francia: Las verdaderas razones de la salida de Karim Benzema tras no jugar en el Mundial

El recorrido de Karim Benzema con Francia ha sido de película. El jugador del Real Madrid regresó a la selección francesa tras 6 años de ausencia por problemas internos. Primero fue por un chantaje sexual a su compañero, Mathieu Valbuena. Segundo decidió no asistir por voluntad propia a la concentración y finalmente por presentar una lesión en los cuadriceps de la pierna izquierda que lo dejó fuera de Qatar 2022.

En las últimas horas Daniel Riolo, periodista francés, señaló en contra de Deschamps por el fracaso de no poder manejar los egos que había dentro de la plantilla. Asimismo, aseguró que el regreso de Karim Benzema ocasionó tensión con diferentes miembros de la selección, específicamente con Paul Pogba: “Pogba y Benzema no encajan”, confirmó el periodista en la cadena francesa RMC Sports.

Según contó el periodista francés, el actual Balón de Oro habría presentado problemas físicos en el Real Madrid y en los primeros entrenamientos con Francia presentó algunas molestias que no le gustó al personal de la delegación. Benzema habría comunicado que conocía su cuerpo y el tiempo que le llevaría recuperarse.

Todo indica que hubo problemas de comunicación y que el club ‘Merengue’ no les entregó ningún documento que justificara los problemas musculares que tenía desde España, según el personal interno de la selección.

Sin embargo, existió una filtración que apuntaba que el exseleccionado francés habría dejado la concentración sin decir ni una sola palabra a nadie. El periodista Riolo consideró que ‘El Gato’, más conocido como Karim Benzema, se merecía un poco más de respeto.

Pero ‘Les bleus’ desmintió todos los rumores y aseguraron que la situación fue totalmente distinta y que él (Karim Benzema) optó por abandonar el Mundial cuanto antes. Incluso dio órdenes a su personal que contrataran un avión privado para macharse lo antes posible, pero tuvo que esperar hasta la madrugada siguiente para retirarse.

Finalmente, a través de sus redes sociales el exjugador francés anunció su retiro de la selección francesa.

“Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se termina”.

— Karim Benzema