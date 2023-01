¡Te luce el rosa! Richard Carapaz ya vistió su nuevo uniforme, ¿cuándo sale a la venta?

El momento más esperado para los amantes del ciclismo ha llegado, sobre todo de los fanáticos de la Locomotora Richard Carapaz. El carchense ya lució el uniforme de su nuevo equipo: EF Pro Cycling.

[ El costo de la nueva bicicleta que usará Carapaz con EF Pro Cycling ]

El team estadounidense publicó un video donde expone a sus grandes figuras y promesas, por supuesto la atención se la llevan Richie y Rigoberto Urán.

Características del uniforme

El rosa clásico sigue presente en la equipación actualizada, pero cada panel de la jersey incorpora un tono diferente; un guiño al pasado, presente y futuro del equipo. El objetivo del diseño es ser más elegante, limpio y llamar la atención.

Tanto los equipos femeninos como masculinos combinarán pecheras negras con el icónico maillot rosa. Respecto a su venta, EF Pro Cycling indicó que se lo hará a través de Rapha.cc a finales de este año.

Richard Carapaz ya tiene uniforme con su nuevo equipo Al ecuatoriano le luce el rosa.

¿Por qué EF Pro Cycling?

“Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más”, dijo Carapaz. “Todavía hay cosas que no he logrado. Me gustaría intentar ganar otra gran gira. Un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé”.

“Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Todos los días me levanto con este sueño que tengo que intentar. Cuando comencé a montar, conocíamos las grandes giras. Eventualmente pensé que podía ganar el Giro de Italia y lo hice y ahora estoy pensando en el Tour de Francia”, apuntó Richie en una pasada entrevista.