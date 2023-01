¡Nada barata! Esto te costará tener la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo oficialmente fue presentado como el flamante refuerzo del club saudí Al Nassr. El Bicho fue acogido por la hinchada del Riad en el Mrsool Park, donde hubo un espectáculo de luces y un show musical para darle la bienvenida.

[ Cristiano Ronaldo: lo que tendría que trabajar un ecuatoriano para ganar lo que CR7 obtiene por minuto ]

El efecto CR7 ya se ha hecho sentir desde el pasado 30 de diciembre, fecha que se anunció su traspaso. Por ejemplo la cuenta de Instagram del club sufrió un incremento del más del 500% en su cantidad de seguidores, de igual manera existe expectativa por la venta de la camiseta.

Según se observa en la página oficial del club, el costo sería de 299,90 riyales saudís lo que equivale a un monto de 80 dólares. Hay que tener en cuenta que el valor no incluye el envío, ya que la manera más segura es adquiriéndola por vía web.

Lastimosamente, no se puede personalizar la casaca. Es decir, no podrás colocar el nombre del Bicho o el dorsal 7. A la par, varias tallas ya no están disponibles debido a la masiva acogida que ha tenido la llegada del luso.

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano, de 37 años, hasta 2025, aunque sin dar detalles sobre el valor de su nuevo contrato.

De esta manera se cerraba un mes de rumores en el que se vinculaba a Ronaldo con el equipo saudí, después de que CR7 fuera agente libre tras romper con el inglés Manchester United.

El Al Nassr es uno de los mejores clubes de Arabia Saudí y ha logrado ser campeón de la liga nacional hasta en nueve ocasiones. Respecto a CR7, este tendrá un salario de 200 millones de euros al año.