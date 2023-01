Cristiano Ronaldo supera a Messi por cinco veces, esto hace único al Comandante

La era de Cristiano Ronaldo en el fútbol de Asia ha comenzado. Oficialmente este 03 de enero el jugador portugués fue presentado por el Al Nassr, donde su esposa e hijos lo acompañaron hasta el centro del campo de juego.

El principal hito que acompaña el fichaje es el enorme pago que tendrá el Bicho por cada año/temporada. 200 millones de euros (214 millones de dólares) lo ponen como el jugador mejor pagado en historia del Rey de los Deportes.

El hecho lo ubica por encima del mismo Kyliam Mbappé, así como de su constante rival Lionel Messi. Es tan grande la diferencia que al actual campeón del mundo lo supera por cinco veces.

Salarios de jugadores

Cristiano Ronaldo: 214 millones Mbappé: 63 millones Messi: 41 millones Neymar: 37 millones Iniesta: 31 millones

Lo que más sorprende es que ni sumando todos los valores de sus inmediatos perseguidores dentro del top 5 no logran ni siquiera acercarse a la exorbitante cifra.

“Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal”, dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Last ball for a special kid 💛 pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Antes de pisar el césped del que será su nuevo hogar hasta 2025, el Mrsool Park, Cristiano respondió a algunas preguntas en una comparecencia junto al entrenador del Al Nassr, Rudi García, y el presidente de la junta directiva de Al Nassr, Mussali al Muammar.

“Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo”, dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club.

“No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí”, dijo, y recordó que “esto no es el final” para él, ya que la Liga saudí es “muy competitiva” y la “gente no lo sabe”.

“He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr”, reveló durante la presentación, sin dar más detalles.