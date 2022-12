¡Una locura! Así celebró el campeonato de Argentina el tricolor Angelo Preciado

Angelo Preciado habló sobre el 'bailecito' de salsa choke que le hizo a Daley Blind en el partido Ecuador vs Países Bajos Angelo Preciado (Captura de pantalla)

El defensa tricolor, Angelo Preciado, demostró su euforia al presenciar que Lionel Messi quedó campeón del Mundial de Qatar 2022. En un video se pudo ver al ecuatoriano saltando de alegría como si fuera uno más del combinado albiceleste.

En las imágenes se pudo observar al ecuatoriano saltando de alegría mientras grita: “¡Messi campeón! Ganó Messi”. Incluso se quitó la camiseta para gritar por toda la cuadra donde decidió gritar.

Preciado se quitó la camiseta y solamente dio muestra de la unidad que existe entre los países sudamericanos sobre todo en un contexto donde los jugadores de nuestros países han recibido fuertes críticas por parte de representantes del balompié europeo.

Lionel Messi se pronunció tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina

“¡Campeones del Mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, expresó Lionel desde su Instagram en donde compartió su alegría con sus seguidores.

Asimismo, señaló: “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era de todos los argentinos... ¡Lo logramos!”.