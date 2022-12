“Tantas veces lo soñé”: Lionel Messi se pronunció tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina

Lionel Messi llevó a la gloria a Argentina. El combinado sudamericano se consagró como el campeón del Mundial de Qatar 2022. Frente a esto, el mejor jugador del mundo se pronunció.

“¡Campeones del Mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, expresó Lionel desde su Instagram en donde compartió su alegría con sus seguidores.

Asimismo, señaló: “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era de todos los argentinos... ¡Lo logramos!”.

"Lionel Messi se pronunció tras el campeonato de Argentina"./ captura de pantalla de Instagram

Messi es la palabra que se ha convertido en tendencia este domingo 18 de diciembre donde pro fin pudo ver de cerca la Copa del Mundo y, pos supuesto besarla.

“¡Vamos Argentina carajo! Nos estamos viendo muy pronto”, finalizó Lionel que se llevan el trofeo más grande del balompié Mundial para el continente sudamericano.

Con hinchada en Qatar, desde el Obelisco en Buenos Aires y todas la provincias del hermano país, celebran la alegría mundial de la albiceleste que consiguió que la tercera se quede en la tierra de Diego y Lionel.