JuanDa puso a prueba a una rata para saber quién gana el partido Argentina vs Croacia, Francia vs Marruecos y hasta la final del Mundial

El Influencer colombiano, Juan David Morales, mejor conocido como JuanDa suele hacer en vivo contando anécdotas, haciendo locuras y experimentos bien sea solo o con us amigos. Esta vez encontraron a una rata en su casa y decidieron ponerla a prueba con comida para saber los resultados de los partidos Argentina vs Croacia, Francia vs Marruecos y hasta la final del Mundial.

Fue la noche de ayer que JuanDa mostró la rata y le colocó comida. Pero para sorpresa había otra que también salía de la tierra y hasta comía césped. Comenzaron a colocarle pedazos de pollo en un plato con palabras escritas en papel.

Le preguntaron sobre el amor y después se dedicaron al Mundial de Qatar 2022. En un lado decía Argentina y al otro extremo Croacia. Cada país con un pedazo de la proteína.

La rata, sorpresivamente, prefirió la que dice Argentina y JuanDa con sus amigos quedaron sorprendidos. Lo mismo hicieron con Marruecos y Francia y la rata eligió el lado donde estaba el país africano.

“Marruecos a la final. Lo vieron primero aquí en la transmisión de Sneyder”, dijo JuanDa en medio de risas.

Juan Da (YouTube Sney)

La final del Mundial

Llegó el momento que la rata elija entre Argentina, del lado izquierdo, y Marruecos del lado derecho. La rata se demoró unos segundos y eligió a la Selección albiceleste.

No sería la primera vez que un animal da los supuestos resultados de la fiesta del fútbol, el pulpo Paul fue el oráculo de 2010 y el armadillo Norman el de 2014.

¿Qué dice Mhoni Vidente?

La astróloga cubana, Mhoni Vidente, lanzó sus predicciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y hasta reveló quién será el vencedor entre Argentina y Croacia este martes 13 de diciembre, a las 14:00 (Hora Ecuador).

Mhoni ha acertado distintos escenarios durante la actual cita a mundialista. Ahora, al referirse a la semifinal con Argentina y Lionel Messi en juego ha sido muy precisa en su decisión.

La tarotista ha confirmado que será la Selección albiceleste será quien dispute la gran final del Mundial y su rival será nada más y nada menos que Francia, la actual campeona del planeta.

Además, ha mencionado que los argentinos tienen más posibilidades de conquistar el título, esto debido a que “Messi tendrá un rol predominante”.