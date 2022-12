La hija de Ángel Mena se descargó en Instagram sobre la decisión de Gustavo Alfaro de no haber hecho jugar a su padre ningún partido con la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, pese a que el mediocampista participó en 14 de 18 partidos de las Eliminatorias y 12 de titular.

Angie Mena expresó sus total desagrado y criticó fuertemente a Alfaro por no haberle dado ni una oportunidad a uno de los capitanes de ‘La Tri’ en ninguno de los enfrentamientos de la fase de grupos. Ante eso, comparó la situación de Cristiano Ronaldo con Fernando Santos (DT de Portugal) de no haberle puesto titular al bicho y que eso haya costado su eliminación de Qatar.

“Lo que le pasó a Cristiano Ronaldo es lo que a diario pasa en el fútbol. Lo sacaron dos partidos siendo uno de los mejores del Mundo. Crees y confías en el técnico. Quedó claro que en el ser humano no se puede confiar. Este deporte te llena de alegrías, pero al mismo tiempo suele ser injusto.Siempre orgullos de cada esfuerzo que haces, ‘pa’” — Angie Mena

Hija de Ángel Mena compara a su padre con Cristiano Ronaldo por las decisiones de Gustavo Alfaro en el Mundial (Captura de pantalla)

Ecuador ganó 2-0 a la anfitriona Qatar, luego empató 1-1 ante Países Bajos y perdió 2-1 ante Senegal, por lo que quedó eliminado del Mundial con cuatro unidades.

No se sabe con exactitud por qué Gustavo Alfaro no hizo jugar a Ángel Mena y tampoco dio razones de que el jugador siendo uno de los más experimentados no haya estado ni un minuto en la cancha.

En su lugar, estuvo de titular Gonzalo Plata y al extremo Jeremy Sarmiento, sabiendo que Mena es lo más cercano a un ‘10′ que tenía en la plantilla.

Mena tiene 34 años y debutó con la Selección de Ecuador en marzo de 205 durante la etapa de Gustavo Quinteros, su antiguo entrenador de Emelec.

En lugar de ex-Emelec el técnico Gustavo Alfaro prefirió darle oportunidades Gonzalo Plata y al extremo por izquierda Jeremy Sarmiento, a sabiendas de que el actual futbolista del León es lo más cercano a un volante ‘10′ que tenía en la plantilla.

Angelito Mena siempre fue convocado desde el inicio de la era de Alfaro en octubre de 2020 y también fue llamado para los amistosos. Incluso su último partido fue el 12 de noviembre ante Irak.