Esposa de Cristiano Ronaldo vuelve a estallar contra el DT de Portugal tras la eliminación: "No se puede sacar la cara por alguien que no lo merece" (Metro Ecuador)

Pese a la buena campaña que estaba haciendo Portugal en Qatar, se quedó hoy fuera del Mundial al caer derrotando ante Marruecos en los cuartos de final. Un partido que quedará en la historia sobre todo por haber tenido a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes por segunda ocasión en el arranque del partido. Algo que su esposa, Georgina Rodríguez, no toleró y volvió a estallar contra el DT.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te amamos”, — Georgina Rodríguez a Fernando Santos, el DT de Portugal

Mensaje de Georgina Rodríguez tras eliminación de Portugal. Foto: Instagram

¿Por qué CR7 volvió a estar en la banca de suplentes?

El entrenador Fernando Santos tomó la decisión de no poner de titular al ‘Bicho’ que optó por tener de referencia de ataque al delantero Gonçalo Ramos, quien venía de convertir un hat-trick ante Suiza.

La sorpresa de que el crack no fuera titular se dio principalmente en el duelo de octavos del Mundial de Qatar 2022, más que en el de hoy. Después de la derrota 2-1 contra Corea del Sur en la que fue reemplazado promediando el segundo tiempo y dejó en claro su fastidio con la decisión del DT haciendo gestos, Santos habló en conferencia de prensa posteriormente y sostuvo que la reacción de CR7 no le habían caído para nada bien, por lo que no se descarta que esto haya influido en la determinación de no contar con el Bicho desde el arranque frente a los suizos, días atrás.