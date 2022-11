Padre de Michael Estrada contó que hubo ‘La Tri’ tuvo inconvenientes con la alimentación

El padre del delantero Michael Estrada, Don Manuel Estrada, confesó que un cocinero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tuvo que viajar de “urgencia” hasta Qatar para poder cocinar a los jugadores y a toda la delegación ya que la comida no fue de buen gusto.

El padre del delantero fue entrevistado por el periodista Carlos Víctor Morales, e indicó que llevaba una bandera ecuatoriana con la palabra “paciencia”. “Paciencia por la sequía que mi hijo que está pasando, paciencia para él porque la va a romper. Y esto va dedicado para el pueblo ecuatoriano, especialmente para esos periodistas que lo han criticado”, afirmó.

Luego de eso, habló sobre el tema de la comida para los jugadores de ‘La Tri’.

“La comida ha estado mala, pésima, tuvieron que de urgencia traer al cocinero de ellos, porque el cocinero de ellos vino con nosotros (en un avión junto a hinchas y familiares de los jugadores). A la cocinera de ellos (de la Tri) no la dejaban cocinar, leyes de ellos (qataríes), es prohibido que la mujer trabaje y no la dejaban cocinar. Estaban unos árabes cocinando”, sostuvo.

“Tuvieron que traer al cocinero de ellos que se quedó en Ecuador, que vino con nosotros y la comida mejoró. Ya está todo bien. “A Doña Eulalia (la jefa de cocina en la FEF) no la dejaban cocinar, no la dejaban y no la dejaban. ¡Vino de urgencia el cocinero!”, complementó el padre de Michael Estrada.

Ecuador empató 1-1 ante Países Bajos y se mantiene en el segundo lugar junto a los europeos con 4 puntos, mientras que Senegal tiene 3 puntos tras haber ganado a Qatar 3-1.