Los problemas que causó la exclusión de Byron Castillo dentro de la Tri, según periodista Vito Muñoz

Byron Castillo No fue tomado en cuenta para el Mundial de Qatar.

El lunes 14 de noviembre el seleccionador Gustavo Alfaro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) revelaron los 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022. La lista tuvo algunas sorpresas entre ellas las ausencia del lateral Byron Castillo, del mediocampista Junior Sornoza y del delantero Leonardo Campana.

Los nombres de estos jugadores rápidamente se hicieron tendencia ya que su buen momento futbolístico, con excepción de Castillo quien sufrió una lesión, no fue suficiente para ganar un puesto. No obstante, nombres como William Pacho, Ayrton Preciado y Kevin Rodríguez dentro de la convocatoria causaron asombro en algunos.

Horas después de revelarse la esperada lista, el periodista Vito Muñoz “encendió” la polémica al apuntar que el profe Alfaro habría renunciado por momentos al no estar de acuerdo con la exclusión de Byron Castillo.

Agregó que el grupo se fue en lágrimas al despedirse del lateral, el cual fue el punto de ataque de Chile y Perú – el TAS emitió dos semanas atrás una resolución que terminó por perjudicar a la FEF por el uso de un documento con información falsa – durante este 2022.

De igual manera, el grupo no habría estado de acuerdo con no tomar en cuenta a Junior Sornoza y Leonardo Campana. “No tengo buenos presentimientos, ojalá me equivoque”, tuiteó el reconocido empresario y periodista ecuatoriano.

Por momentos quedamos sin Dt,el Profe renunció al no estar de acuerdo con la exclusión de Byron Castillo.El grupo se fué de lágrimas al despedirse del lateral,se suma la no convocatoria de Sornoza ni Leo Campana,no tengo buenos presentimientos,ojalá me equivoque,prefiero hacerlo! — VitoMuñozU (@VitoMunozU1) November 15, 2022

¿Es cierto?

Aunque no existe detalles sobre la exclusión de Sornoza y Campana, se sabe que la decisión del TAS invitó a la FEF a revisar minuciosamente los detalles del caso Castillo para ver si era tomado en cuenta para Qatar.

A la par, señalar que el esguince de tobillo grado 1 sería la principal razón para no llevar al exlateral de Barcelona. Su tiempo de recuperación sería de 15 a 20 días.

Sobre las acusaciones de Vito Muñoz, la FEF no ha emitido declaración alguna. Ecuador será el equipo que forme parte de la inauguración enfrentando a la anfitriona en el estadio Al Bayt, el 20 de noviembre .