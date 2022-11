¿Piero Hincapié blanco? El arte de FIFA con el que da la bienvenida a Ecuador al Mundial

El defensa del Bayern Leverkusen, Piero Hincapié, es uno de los fijos en la nómina de Gustavo Alfaro para los partidos del Mundial de Qatar 2022. El esmeraldeño de 20 años ha sido tomado en cuenta como uno de los grandes baluartes de Ecuador.

Una reciente publicación del portal FIFA World Cup hizo alusión a la presencia de Piero en el avión de camino a Qatar juntos a grandes referentes de la Conmebol. En la ilustración se aprecia al exTalleres junto a Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi.

No obstante, una singular característica saltó a la luz: el color de piel de Hincapié es diferente. Piero tiene un tez de piel tigreña, muy propio de los esmeraldeños. Sin embargo, acá aparece blanco, similar al color que también lo tiene Lionel Messi.

Sin embargo, a pesar de este detalle, la imagen deja claro que Ecuador es uno de los principales atractivos para la próxima Copa del Mundo y FIFA ha puesto sus ojos en los jóvenes promesas de la Tri.

Falta de gol en la Tri

Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, restó importancia a la falta de gol de su equipo, con tres 0-0 de forma consecutiva y solo dos goles anotados en seis encuentros, al asegurar que le “ocupa”, pero no le “preocupa” ya que, consideró, llegan “bien al Mundial”.

“La ansiedad es un estado de ánimo que se trabaja. El gol depende de la confianza, la búsqueda, la fe y la convicción. Por más que quieras ir más rápido, no quiere decir que llegues a tiempo. Necesitamos atravesar los momentos como lo estamos haciendo. Insisto, me ocupa, pero no me preocupa. Más allá de que nos gustaría ganar 5-0 todos los partidos, llegamos bien al Mundial”, dijo en rueda de prensa.

“Me gustaría tener más contundencia y generar más juego ofensivo. Que traslademos la tenencia de balón en verticalidad y forzar jugadas. Es algo a mejorar y trabajar, que no pasa por un nombre propio y sí por estado de forma. Pero más que preocupación, es ocupación. Sabemos que si no metemos goles no vamos a pasar de fase, pero Francia salió campeona convirtiendo dos goles en la fase de grupos; el tema está en la solidez y el equilibrio”, amplió.

“¿No tenemos que ir al Mundial porque no metimos goles? Lo positivo es el compromiso que tiene el plantel y todo lo que luchamos. Surgimos de un lugar del que nadie creía; nunca vendimos fantasías o espejitos de colores. Prometimos humildad y trabajo. Que Ecuador sea campeón del Mundo es difícil. Tenemos a jugadores jóvenes que están creciendo y no tengo duda de que estos chicos van a hacer cosas enormes en Ecuador. Vamos a ser un equipo difícil para cualquiera, no tengo duda”, completó.