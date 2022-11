¡Solo en Ecuador! Hinchas le roban el celular a campeón del Aucas en plena celebración

Las 20:00 del 13 de noviembre del 2022 pasará a la historia como la fecha donde Sociedad Deportiva Aucas se coronó por primera vez campeón del fútbol ecuatoriano. Varios exjugadores de Barcelona SC formaron parte del título del ídolo del Pueblo, cuya hinchada extendió sus celebraciones hasta altas horas de la noche.

No obstante, no todo en la fiesta fue color de rosa. Apenas empezaron los festejos, donde los jugadores protagonizaron una caravana desde el Gonzalo Pozo Ripalda al parque El Arbolito, uno de los actuales campeones fue víctima de la delincuencia.

Sergio “el Negro” López confesó vía Instagram que los hinchas le robaron su celular. Agregó que el dispositivo tecnológico no puede ser usado por otros. “Todo muy lindo. Salís campeón y te roban el celular los mismos hinchas”, escribió.

Sergio López, víctima de la delincuencia

Declaraciones del campeón

El fútbol da revanchas y que mejor caso de Sergio López. El pasado año no tuvo un buen desempeño con Barcelona SC, pero este domingo 13 de noviembre demostró que está de vuelta y que mejor manera que ganarle una final a su exclub.

“No me fue como quería en BSC, lo tengo que reconocer. Pero ya pasó, en cuatro años salí dos veces campeón en el país. No tiene precio, me fue como el c..o el año pasado y hoy estoy aquí festejando, eso no tiene precio”, afirmó.

“Salimos campeones invictos ¿Quién lo hace? es el primer equipo en el fútbol ecuatoriano que lo hace. la verdad es que estamos orgullosos, nosotros trabajamos con humildad para esto”, añadió.

López en apenas cuatro años se transforma en dos veces campeón de la LigaPro, la primera la consiguió con Delfín de la mano del estratega Fabián Bustos.