Aucas cuida el resultado y Barcelona busca la remontada: ¿Cuál es el panorama para la final definitiva de la Liga Pro?

Restan solo 90 minutos para que el ‘ídolo del Ecuador’ con el ‘Ídolo del pueblo’ se enfrenten en una final reñida que decidirá quién se quedará con el campeonato ecuatoriano de fútbol. Sociedad Deportiva Aucas buscará cuidar su resultado, mientras que Barcelona S.C. tratará de remontar para sumar 17 estrellas. Sin embargo, pueden ser varios lo escenarios que pueden darse en el cotejo final.

Andrés Luna, analista deportivo, en conversaciones con Metro Ecuador, da un panorama de lo que puede suceder en esta final que se disputará en ‘La Caldera del Sur’, con una gran acogida.

“El partido de ida fue favorable al Aucas porque jugó mejor, porque no hubo nada extraño. Se cumplió la lógica de un equipo que estaba jugando bien, que tenía esa característica a su favor. Por lo tanto, el resultado fue en consecuencia a lo que vimos en la cancha , en donde el equipo oriental en varios pasajes del partido lo dominó a Barcelona. Supo resolver una de las tres claras oportunas que tuvo y con eso le alcanzo para llevar una ventaja. Prevalecieron algunas individualidades, la de Galíndez por ejemplo, que, hay que reconocerlo, evitó el empate o que se lidiara con un resultado poco favorable”, señaló el experto en deportes.

[ Los revendedores venden a casi el doble las entradas para la final entre Aucas vs Barcelona SC ]

Barcelona vs Aucas En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Aucas en partido por la primera final del campeonato nacional. (Richard Castro Rodriguez/API)

De acuerdo a Luna, el escenario que podría suceder en el sur de la capital puede traer varias sorpresas que señalarán definitivamente quién será el campeones de la Liga Pro.

“Son los últimos 90 minutos y es el periodo de tiempo en donde ambos se juegan el todo por el todo. Esta es la características de las finales de ida y vuelta que el primer partido no se lo define como el resultado final, sino que se espera el segundo duelo donde los equipo dejan absolutamente todo en la cancha. Pueden prevalecer otros factores y muy emotivos. Aquí vamos a ver un factor emocional que va a ser constatable. Un Barcelona S.C. que conoce de hazañas, un equipo que no es la primera vez que juegue una final con resultado en contra y que reconoce el peso de su camiseta y que un revés en el primer partido no define nada”.

— Andrés Luna