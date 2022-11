La fecha que se conocerá la lista final de Gustavo Alfaro, ¿estará Leonardo Campana?

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y 18 millones de ecuatorianos lo sabemos. La Tri, por primera vez en su historia, se encargará de jugar el partido inaugural y espera repetir la hazaña del 2006 cuando paso a octavos de final.

[ “Que vengan de a uno y en fila”, Gustavo Alfaro sobre el Mundial de Qatar 2022 ]

Aunque el entusiasmo y garra ya están presentes, aún falta lo más importante: la lista de los convocados. Precisamente, Gustavo Alfaro (DT) indicó que después del domingo 13 de noviembre se conocerá los 26 nombres.

De igual manera, tachó que no existen puestos asegurados y que la lista está abierta a jugadores jóvenes, de trayectoria, de ligas locales e internacionales.

El derecho hay que ganárselo, mientras la lista esté abierta. Hasta que no pase el domingo no la voy a confirmar. Está abierta para todos.

¿Va Campana?

El Lechuga confirmó que serán cuatro delanteros los que estarán presentes en la nómina de la Tri, aunque no se ánimo a decir cuáles pueden ser. Sobre el caso de Leonardo Campana, el argentino no descartó su presencia al igual que la de Enner Valencia, Michael Estrada y Jordy Caicedo.

Van a ser cuatro delanteros, ninguno está descartado y ninguno está seguro. No me parece justo hablar de jugadores que hoy no están acá. Yo tengo definido lo que puede darme cada uno. Después, lo que diga la prensa puede ser verdad o no.

Tengo que ver las características de esos puntas. Es bueno ver la diversidad. Uno no ve el nombre propio, ve las sociedades y cómo pueden llegar a ser compatibles en determinado momento.

Actitud de Ecuador y de Gustavo

“Nuestra actitud no se negocia, si Ecuador es competitivo está en condiciones de darle un dolor de cabeza a cualquiera”.

“Esta generación tiene la oportunidad de abrir puertas de una manera más contundente. Si yo le puedo dar una experiencia de un Mundial a un jugador joven, se la voy a dar”.

“Estoy feliz, estoy tranquilo. Siento que me llegó en un tiempo que siento que estoy preparado. Estoy tratando de enfocarme en cosas prioritarias: tener bien a los muchachos”, finalizó.