“Que vengan de a uno y en fila”, Gustavo Alfaro sobre el Mundial de Qatar 2022

Este 12 de noviembre, la Tricolor enfrentará a Iraq en Madrid en su último partido de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Este compromiso servirá para ir definiendo todo para la Copa del Mundo donde Ecuador enfrentará a Qatar, Países Bajos y Senegal.

Gustavo Alfaro se refirió a la preparación del equipo y fue claro en que van a competir en el Mundial pensando solo en el partido que le toque, no adelantarse a nada. “Una vez que superemos a Qatar, nos enfocamos en el siguiente rival que es Holanda, de ahí en Senegal. Si pasamos la Fase de Grupos, ahí si que vengan de a uno y en fila. Lo difícil es pasar”.

“Hay algo que no se negocia, va a ser la actitud y eso nos hará competitivos. Ecuador será un dolor de cabeza para cualquiera”, agregó el argentino Gustavo Alfaro sobre sus dirigidos y la manera en que afrontarán el Mundial de Qatar 2022.

Sobre la ventaja de tener 3 jugadores más que en otros mundiales acotó: “Al tener 26 convocados te da la oportunidad de tener una variable más. Tener 3 jugadores da un plus extra. Si yo le puedo dar a un jugador joven la experiencia de un Mundial, le voy a dar. Es una experiencia intransferible. El derecho de estar hay que ganárselo”, agregó sobre los jugadores jóvenes que ha convocado a ciertos amistosos y aclaró que depende de cada uno el ganarse un espacio. Cabe recordar que Alfaro a convocado a varios jóvenes durante su proceso.

Ecuador juega en Madrid ante Iraq

El rival de la Tri será Iraq, país que ha clasificado a una sola Copa del Mundo en su historia: 1986. El estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, con capacidad para más de 68000 espectadores, será el escenario que albergará el cotejo. ante la Tricolor, el enfrentamiento empezará a las 12:30 (Ecuador).

Ecuador ya ha jugado con anterioridad en Madrid, donde goza de una gran colonia de fieles. La vez anterior fue en el antiguo estadio rojiblanco, el Vicente Calderón, el 26 de mazo de 2011, con derrota ante Colombia por 2-0 con goles de Fredy Guarin y Radamel Falcao.

Alfaro llevará 4 delanteros al Mundial

En rueda de prensa desde España, Gustavo Alfaro habló de la cantidad de delanteros que llevará a la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Van a ser cuatro delanteros los que voy a llevar, ninguno está descartado y ninguno está seguro. No me gusta hablar de los que no están y que podrían estar acá. Lo que diga la prensa son especulaciones, pero aseguro que son 4 puntas los que vamos a llevar. Lo que sí, aún debo analizar las características de cada uno”, señaló.

Sobre los delanteros, Gustavo Alfaro dejó en claro de que ninguno está descartado y que todos tienen las puertas abiertas: “Tenemos perfiles similares, son parecidos. Sería bueno tener diversidad. Ecuador no tiene esos delanteros de desequilibro individual, tenemos extremos con esas características pero no delanteros. Hay que generar nueves, no solo por parte de los clubes, sino de de la Federación con escuelas de fútbol”, concluyó.

MIRA LA RUEDA DE PRENSA COMPLETA