Gerard Piqué y los momentos cumbres de su último partido en imágenes

El momento llegó, el quipo que lo vio jugar y que lo acogió entre sus filas por más de 25 años, debutó este sábado 5 de noviembre, por última vez junto a su compañía, Gerard Piqué, el defensa central del Fútbol Club Barcelona (Barca) dio término a un capítulo clave en su memoria y en la de todos sus culers, tras despedir entre lágrimas, los sueños del niño que ahora ve con orgullo los logros del hombre.

Aunque el anuncio ya se había hecho, aunque el episodio ya estaba más que pronosticado, tanto para la audiencia, como para el equipo, decir adiós nunca será algo fácil. El Camp Nou fue el escenario presto que presenció no solo el encuentro entre el Barça y Almería, sino también las últimas jugadas del catalán, las emotivas palabras, los gritos de euforia de los asistentes, el adiós.

Si el futbolista Gerard Piqué ya era noticia antes del anuncio de su retiro, hoy no hubo cámara que no enfocara su rostro, ni medio que no llevase su nombre en un titular, el jugador fue seguido por los focos desde su entrada al campo, la cual realizó en compañía de sus dos hijos, Sasha y Milan, hasta el momento que abandonó oficialmente el mundo del fútbol.

Presentamos algunos de los momentos más icónicos y emotivos de Gerard Piqué en su despedida.

el adiós de Gerard Piqué, leyenda blaugrana 💙❤️ pic.twitter.com/Mkabf27JPn — Robert PG (@RobertPG94) November 5, 2022

He llorado una barbaridad, siempre serás una leyenda.

Gracias Gerard Piqué Bernabéu pic.twitter.com/eiCbD2ogo3 — Meli (@meli_trz) November 5, 2022

La plantilla levanta a Gerard Piqué por última vez en el césped del Camp Nou pic.twitter.com/xxf5ZblA3X — Albert Rogé (@albert_roge) November 5, 2022

Por si no lo viste, así fue el retiro de Gerard Piqué del fútbol. #BarcaAlmeria #Pique #shakira pic.twitter.com/INs5umnEda — Jose Parada (@OrlandoPG21) November 5, 2022

Un jugador diferente, una persona especial.

Felicitaciones por tu inmensa carrera y todo lo que lograste @3gerardpique.

No tengo dudas que algún día volveras a tu querido @fcbarcelona !!! pic.twitter.com/knqxqKUbet — Javier Mascherano (@Mascherano) November 4, 2022

“A la vida, a vegades, estimar és deixar marxar (En la vida, a veces, querer es decir adiós)”, fue la frase cumbre pronunciada de manera interrumpida por el catalán, quien no pudo contener el llanto a la hora de hablar con el público, el cual estalló en aplausos al ver la emotividad y el sentimiento que podía transmitir Piqué durante su discurso.

Sin duda alguna, el mundo del fútbol y el Barça mismo, comienzan desde ya a escribir una nueva historia.