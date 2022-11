Piqué se retira del fútbol: “Es el momento de cerrar este círculo” ¿Qué opinan los fans de Shakira?

El fútbol despide este jueves a uno de los nombres más sonados en su industria, Gerard Piqué, futbolista con más de 25 años de trayectoria dentro del equipo Fútbol Club Barcelona (Barça), ha anunciado su retiro oficial del campo y del mundo de los goles, por medio de sus redes sociales.

El catalán de 35 años, quien hace meses ha sido centro de titulares, tras su separación con la cantante Shakira, dio a conocer la noticia a través de un emotivo video, donde narra de a poco sus inicios en el fútbol, mediante una recopilación de imágenes y pequeños clips, donde se puede ver a un Piqué que desde muy niño, ya vestía los colores y ondeaba orgulloso la imagen del club para el cual formó parte.

“Culés, soy Gerard, hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culer. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño”, inicia diciendo Piqué en el video posteado.

Seguidamente, el jugador hace una especie de recuento, de todos los deseos que tuvo cuando niño y todos los que logró llevar a cabo, tras esta memoria, procedió a dar el anuncio de su salida. “Hace veinticinco años que entré al Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dato todo. Vosotros, culers, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Y así será”, agrega.

Para cerrar con su mensaje, Gerard Piqué, hace una pequeña pausa para explicar que antes de decir adiós a su club, tendrá una última puesta en escena, antes de convertirse en un espectador más.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más. Animaré al equipo. Y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca al Barca. Siempre”.

Cabe destacar que el Fútbol Club Barcelona, no dejó pasar su anuncio, sin antes agradecer a quien hizo parte de sus filas por décadas.

Toda una vida dedicada al Barça.

Gracias, Piqué. pic.twitter.com/ffeYDNdX5S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2022

¿Qué dice la fanaticada de Shakira al respecto?

Para nadie es un secreto que el futbolista ha sido un imán de criticas y señalaciones, luego de dar a conocer no solo su ruptura con la colombiana, sino también su nueva relación con Clara Chía Marti.

Una situación que sin duda alguna ha llevado al español a ser incluso abucheado en plenos partidos, hace tan solo unas pocas semanas, Piqué se hizo tendencia en la red social de Twitter, tras una mala jugada con el Inter de Milán, lo que le valió una ola interminable de memes.

Tras dar a conocer esta noticia, algunas de las opiniones de los fans de Shakira fueron las siguientes:

Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira. pic.twitter.com/9TjztZKbVX — Kobra (@SKobra7) November 3, 2022

Gerard piqué prefirió retirarse antes de usar la camiseta con el nombre de Shakira 🫢 pic.twitter.com/YYtwkxjqH1 — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) November 3, 2022

— Fandom de Piqué: “hoy 3 de noviembre es un día triste para el fútbol, se retira un grande”.



— Fandom de Shakira: pic.twitter.com/eM7niU71PQ — . (@Fausto_lastra99) November 3, 2022