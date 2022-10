Juan Carlos ‘La Hormiga’ Paredes afectado por comentarios que ha recibido en redes tras choque de su Camaro en Quito

El exseleccionado de ‘La Tri’, Juan Carlos ‘La Hormiga’ Paredes conversó con este Diario para dar su versión de lo que fue el accidente de su Camaro negro contra una vivienda en el sector de La Vicentina, centro norte de Quito el pasado fin de semana. Indicó sentirse ofendido por los comentarios que ha recibido en redes ya que alega que están dañando su imagen y honra.

Jugador de fútbol Juan Carlos “Hormiga" Paredes estrella su lujoso auto #Camaro contra una vivienda en el sector de la #Vicentina Al parecer exceso de velocidad sería la causa del siniestro. @Gamavisionecu pic.twitter.com/aFTwurouzZ — César Llugsa (@cesar_llugsa10) October 9, 2022

“No se por qué hay gente que se siente bien dañando la imagen de una persona. En mi carro no había droga y mucho menos la consumo”, dijo el jugador del FC Cumbayá. " Si yo hubiese estado borracho o drogado como dice la gente en los TikTok, estaría preso, la Policía no me hubiese ni dejado libre. A parte yo no estaba manejando el vehículo”, recalcó ‘La Hormiga’.

El jugador indicó que un amigo de él, fue el que manejaba el auto. Además, el parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indica que la causa del siniestro fue pérdida de carril, circulación y estrellamiento.

Parte policial del Camaro chocado de Juan Carlos Paredes (Cortesía Juan Carlos Paredes)

El auto se impactó contra una vivienda y tuvo serios daños en la parte lateral izquierda y frontal. “Sí hubo daños también en una publicidad y llegó hasta un portón. En el parte dice que se logró un acuerdo con las personas afectadas”, indica.

Ante lo sucedido ‘La Hormiga’ Paredes dijo sentirse un poco afectado por los comentarios recibidos y ante eso ha salido a dar la cara para aclarar que no ha habido ningún delito de sustancias sujetas a fiscalización y tampoco las consume.

Por otro lado, Juan Carlos Paredes indicó que todavía no sabe a cuanto asciende el valor económico de los daños causados de su auto Camaro ya que su vehículo fue trasladado hasta los patios de retención y no puede ser liberado hasta que se realicen las respectivas pericias.

Su auto estaría valorado en 70 mil dólares, según portales especializados. Recordemos que ‘La Hormiga’ tuvo su mejor momento de 2014 a 2016 cuando pudo disputar la Premier League con la camiseta del Watford. De allí, jugó en el Olympiacos de Grecia y en 2017 volvió al Ecuador para jugar para el Club Sport Emelec.

Por su carrera en el fútbol llegó a tener grandes ingresos económicos por tal motivo se ha podido dar el lujo de tener un auto de alta gama después de llegar al país.