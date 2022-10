¡Sin dudar! El apodo que le encanta a Moisés Caicedo para el Mundial de Qatar 2022

A sus 20 años el volante ecuatoriano Moisés Caicedo es el gran candidato a brillar en el Mundial de Qatar 2022. Después de terminarse los cotejos comprobatorios el joven baluarte del Brighton ya tiene un apodo preferido para la máxima cita del Rey de los Deportes.

En una entrevista con José Carlos Crespo indicó que no es de su agrado el Moisexxx, mientras que un terminó más apegado a su edad es el que le fascina. “Muchos me dicen ‘Niño Moi’, bueno me gusta eso porque soy un niño (risas). Me gusta cuando me dicen así. Ese es el único que me han dicho”, afirmó.

“El Niño Moi está bien. Eso me gusta. Como digo, soy un niño y me gusta cuando veo publicaciones llamándome Niño Moi, me agrada mucho”, tachó en una entrevista concedida para ‘DIRECTV Sports.

“Controlé y dije aquí no se la voy a pasar a nadie. No pensé en nada y sentí que el estadio estaba como callado. Luego no sabía dónde correr, fue como un sueño”.

Va como una estrella junto a Pervis

Actualmente, Niño Moi es el jugador más valioso de la tricolor con una cotización de 25 millones de dólares. Con cada partido, vistiendo la casca del Brighton, demuestra lo valiosos que es y cuánto más podría llegar a costar.

Este sábado 01 de octubre demostró su casta al saltar como titular en conjunto con el volante ecuatoriano Pervis Estupiñán. En calidad de visitante lograron rescatar un empate contra el siempre difícil Liverpool.

No obstante, Pervis se llevó los flashes en la reciente jornada de la Premier League. Tocó el balón en 49 ocasiones, con un 78% de efectividad (20 de 28). En los duelos a ras de piso fue efectivo y ganó 6 de los 7 que disputó. En ataque fue importante para su equipo, con 2 pases claves al área. Uno de ellos fue un centro para Danny Welbeck, que remató de cabeza y sacó Alisson, reseñana ESPN.

Por su parte, Moi solo en el primer tiempo tuvo una precisión de pases del 92%, ejecutó 4 pases largos, 100% de efectividad de pases largos y 10% en balones perdidos.