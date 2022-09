Gonzalo Plata y Alan Franco no están ni en la banca de suplentes para enfrentar a Japón

En el penúltimo partido amistoso de Ecuador ante Arabia Saudita, cuatro tricolores terminaron con molestias y Alan Franco y Gonzalo Plata no estuvieron convocados para el partido de Japón en Alemania.

En su último entrenamiento que se dio en el Sprit Arena en Düsseldorf, Alemania. A través de redes sociales se pudo evidenciar que Plata y Franco tuvieron entrenamientos diferenciados por lo que no llegaron ni a la banca de suplentes.

Alan Franco y Gonzalo Plata realizan trabajo diferenciado



¿Qué pasó con Alan Franco?

Franco no completó ni el primer tiempo. El mediocampista abandonó el partido a los 26 minutos y tuvo una inflamación en los isquiotibiales del lado derecho. En su lugar ingresó José Cifuentes.

¿Qué pasó con Gonzalo Plata?

Por su parte, Gonzalo Plata jugó hasta el minuto 73′ siendo uno de los jugadores más desiquilibrantes del partido, pero entró al cambio Ángel Mena tras presentar una molestia muscular. Cuando terminó el cotejo, el DT Gustavo Alfaro, indicó que no sabía si Plata estará para Japón. “Para mi Gonzalo Plata es muy importante y no sé si lo voy a tener para el próximo partido. Este equipo no es lo mismo sin él”, indicó.

El 11 con el Ecuador enfrenta a Japón:

Alfaro realizó cambios totales para que Ecuador pueda tener definición y gane ante los nipones. Con esta alineación saltó a la cancha: