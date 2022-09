¿Se trató de un show? Video del Clásico mostraría como Paco Rodríguez habría exagerado

Festejo de gol de Barcelona SC En el estadio George Capwell se enfrenta Barcelona vs Emelec en un 'Clásico del Astillero' (José Alvarado/API)

El partido Barcelona vs Emelec se suspendió debido a que la afición del conjunto ‘eléctrico’ lanzó objetos en contra de los jugadores ‘toreros’. El partido continuará al medio día sin público como dice el Reglamento de Liga Pro. Un video mostraría como Paco Rodríguez pudo haber sido influenciado para arrojarse en el campo de juego.

Emelec publicó un video en Redes Sociales donde el conjunto eléctrico responsabilizaría a Barcelona por la suspensión del ‘Clásico del Astillero’. En el video se ve como Lucas Sosa recibe alguna instrucción de Fabián Bustos y se dirige donde Paco Rodríguez quien minutos después se arroja en el medio campo del Capwell.

Durante este hecho, el árbitro central Franklin Congo se encontraba en diálogo con los capitanes de los equipos para saber si se continuaría o no con el partido. Al final, el árbitro mandó a los dos clubes al camerino mientras Damián Díaz explicaba que no hay garantías: “Qué me vas a garantizar, mira la gente dónde está profe. Con Independiente se metieron a pegarles a los jugadores a nosotros nos matan”.

Tras la media hora en camerinos, se resolvió la suspensión del ‘Clásico del Astillero’, mismo que por Reglamento se juega al siguiente día, a las 12h00 sin presencia de público.

Si “contra independiente vinieron a pegarle a los jugadores … a nosotros nos matan” Damian Díaz #BarcelonaSC #Capwell Paco Rodríguez El Var Guyakill Emelec #ClasicoDelAstillero #Astillero pic.twitter.com/Ptx0Kd6Ce3 — Ricky Puruncajas (@RickyRtv) September 18, 2022

En lo deportivo, ambos buscan ganar los 3 puntos

Más allá de la importancia de ganar el Clásico del Astillero por lo que esto significa en Guayaquil, ambos están peleando en la parte superior de la tabla para ganar la segunda etapa que por ahora lidera Aucas. Claro está, que cualquiera de los dos que gane este compromiso se mantendría en la pelea a la espera que los capitalinos tropiecen.

En el caso de Barcelona, con el objetivo de ser campeones directos, mientras que en Emelec, ver la posibilidad de llegar a la final ganando la segunda etapa y enfrentarse a Barcelona, ganador de la primera etapa. Sin embargo, ya no dependen de sí mismo.