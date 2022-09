Byron Castillo rompe el silencio sobre el caso de su nacionalidad, estuvo a punto de rendirse

Este jueves 15 de septiembre a las 14:30 se acabará la novela que empezó la Federación Chilena de Fútbol contra el futbolista ecuatoriano Byron Castillo. El ecuatoriano es acusado de poseer otra nacionalidad y, por ende, piden un castigo: eliminar a la Tri de Qatar 2021.

[ Audio de Byron Castillo ya habría sido aclarado en 2020 por Marco Zambrano, dirigente de Norteamérica ]

En todo este escenario el exlateral del Barcelona SC se ha mostrado alejado de los comentarios en redes sociales, sin embargo, Castillo habló en exclusivo con Telemundo.

Aunque la cadena de televisión apenas emitió un fragmento de sus declaraciones, las mismas son reveladoras por el duro momento que atravesó el jugador de 23 años.

“La verdad, pase un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años. No es de ahora, de pronto lo internacional lo sabe ahora pero eso ya estaba muy solucionado en Ecuador”.

“Todo el mundo me atacaba, me escribían. Llegó un momento que no quise seguir. Había mucha presión. Llegaba a los estadios y me gritaban muchas cosas. Tuve mucha familia que apoyó en ese momento; mi familia me decía que no haga caso a esa gente”.

“Hubo un momento que exploté y dije ya no puedo”, concluyó.

¿Qué pasó con el audio?

Según la filtración de Daily Mail, el actual lateral del Club León conversaría con una persona desconocida donde apunta que sus documentos fueron alterados. No obstante, este audio ya fue desestimado tiempo atrás pero permitió que se exista una aclaración por parte del abogado del pilar de la Tri.

Andrés Holguín, defensa del jugador, comentó que un juez constitucional no consideró el audio como prueba ya que no se podía certificar si se trataba del defensa. “El audio que está circulando no es nada nuevo”, apuntó.

“En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, dijo el letrado.