Los logros de Richard Carapaz están pintados en la vía a El Carmelo en Carchi

Haber ganado el maillot de puntos azules como ‘Rey de la Montaña’ y tres triunfos de etapa en la Vuelta a España, de Richard Carapaz, fue plasmado a través de la pintura en la vía Julio Andrade - El Carmelo, cerca de la casa de los padres del ecuatoriano en el sector de Plata Alta, en la provincia del Carchi.

[ ¡Fiesta en el Carchi! Familiares, turistas y deportistas festejan el triunfo de Richard Carapaz en la casa de sus padres ]

Instagram de Richard Carapaz

Así lo mostró la ‘Locomotora’ en sus historias de Instagram, y además en redes ya circulan las imágenes. Justo un día después de subirse al podio para recibir el premio como campeón de la montaña de la Vuelta.

[ El jugoso premio que ganó Richard Carapaz por ser campeón de la montaña en la Vuelta a España ]

Instagram de Richard Carapaz

Estas pinturas se suman a los otros logros de ‘Richie’, plasmados en las carreteras por sus amigos y familiares. Recordemos que en la carretera también está pintada la histórica medalla dorada que consiguió en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Igualmente sus victorias en el Giro de Italia 2019, el subcampeonato en la Vuelta a España 2020 y el podio del Tour de Francia 2021, el subcampeonato del Giro 2022.

Así empiezan la semana las vías el Carchi (exteriores de la casa de @RichardCarapazM )



Belleza 🇪🇨 pic.twitter.com/4ijvUWeoM5 — Roberto Carlos Machado (@RC_MACHADO182) September 12, 2022

Como siempre, Carapaz ha expresado su agradecimiento en redes sociales. Richard dijo que se marchará “muy contento” con el recuerdo de haber ganado el maillot de puntos azules y advirtió que regresará “a por el triunfo en la Vuelta”.

“Hasta el último día ha sido una Vuelta muy bien peleada, hasta aquí en el circuito hemos volado. La verdad es que me voy muy contento con un maillot, tres etapas, lo que no está nada mal para mí. Me voy súper contento de una Vuelta tan especial y tan diferente. Tengo ganas de volver otro año y repetir”, explicó el campeón olímpico en Madrid.

Richard Carapaz (Ineos) vence en la 20ª etapa de la Vuelta 2022 entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada (Javier Lizon/EFE)

De las tres etapas logradas, la del pasado sábado en Navacerrada es la que recordará como “la más bonita”.