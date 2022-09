Tadej Pogacar hace de menos a Richard Carapaz, esto dijo sobre sus próximos rivales

Richard Carapaz y Tadej Pogacar El esloveno no toma en cuenta al ecuatoriano como competencia

Richard Carapaz ha terminado su fase con INEOS Grenadiers por todo lo alto. Vistiendo los colores del team británico fue podio en las tres grandes vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

En su reciente participación se adjudicó tres etapas (12, 14 y 20) y se proclamó Rey de la Montaña. Con el jersey de lunares azules el carchense se embolsó 49, 631 dólares producto de sus múltiples hitos durante la competencia de 24 días (tres de descanso).

Ahora con su nuevo equipo, el EF EasyPost tiene un objetivo único: ganar el Tour de Francia. Por supuesto, uno de sus máximos rivales será el esloveno Tadej Pogacar; él le hizo el feo a Richie.

Pogacar, después de ganar en el GP de Montreal 2022 rindió declaraciones sobre los futuros rivales que tendrá en el 2023. El dos veces campeón de la Grande Boucle no tomó en cuenta a la Locomotora ni a Primoz Roglic.

Para Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Egan Bernal serán sus principales rivales para pelear la jersey amarilla. Él prevé un nivel enorme para la próxima edición del Tour.

“No tengo ninguna duda de que Evenepoel puede ser el año que viene un gran problema para nosotros. Pensándolo bien, la edición del año que viene el our, con Jonas Vingegaard y ojalá Egan Bernal, puede ser de un nivel enorme”, dijo.

Futuro de Carapaz

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), rey de la montaña de a Vuelta 2022, dijo que se marchará “muy contento” con el recuerdo de haber ganado el maillot de puntos azules como mejor escalador y tres triunfos de etapa, y advirtió que regresará “a por el triunfo en la Vuelta”.

“Hasta el último día ha sido una Vuelta muy bien peleada, hasta aquí en el circuito hemos volado. La verdad es que me voy muy contento con un maillot, tres etapas, lo que no está nada mal para mí. Me voy súper contento de una Vuelta tan especial y tan diferente. Tengo ganas de volver otro año y repetir”, explicó el campeón olímpico.

“La locomotora de Carchi”, admitió que al llegar a la Vuelta la idea era luchar por la general, pero tuvo que replantear la estrategia en la primera semana.