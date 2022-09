¡Pilas Alfaro! El golazo de Djorkaeff Reasco desde fuera del área que fue ovacionado por la prensa internacional

El ecuatoriano Djorkaeff Resaco volvió a anotar un gol con su equipo el Newell’s y fue ‘tremendo’. Desde fuera del área, con derecha disparó y dejó sin nada que hacer al portero de Gimnasia. La prensa internacional se rindió ante su hazaña y lo destacó como el mejor gol de la fecha.

Pese a que no ha sido fáciles los últimos meses para Reasco ya que no ha tenido minutos con su equipo y no estar a las expectativas que generó su fichaje, este gol alivia a los hinchas y directivos. En la ‘Lepra’ hicieron una apuesta económica importante para fichar a ‘Djorka’, por lo que esperan que el ecuatoriano empiece a rendir de buena manera.

Golazo de Djorkaeff Reasco

— Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) September 11, 2022

Djorkaeff volvió a ser titular con el Newell’s después de varios partidos que los vivió en la silla de suplentes y regresó para enfrentar a Gimnasia de La Plata, uno de los líderes de la tabla.

El delantero que se formó en Liga de Quito demostró su nivel y la razón por la que Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Ecuador, lo convocó en las eliminatorias, al anotar un ‘golazo’ casi desde media cancha a los 40 minutos del partido.

El joven ecuatoriano, hijo del gran Néicer Reasco, recibió el esférico cerca del círculo central de la cancha, dio la vuelta para rematar al arco y anotó uno de los mejores goles dela fecha en el campeonato argentino.

Selección de Ecuador

Los hinchas y jugadores gritaron de la emoción del gol y de gran manera el jugador se desahogó por los duros momentos que atravesó en los últimos meses.

La Selección de Ecuador jugará sus últimos partidos amistosos ante Arabia Saudita y Japón como parte de la preparación al Mundial de Qatar 2022. En redes sociales esperan que Alfaro lo tenga en cuenta para los cotejos.

“Djorkaeff Reasco nació futbolísticamente en Liga de Quito. Pasó por Dorados de Sinaloa y llegó en febrero de 2022 a Newell’s. Gustavo Alfaro lo utilizó en las Eliminatorias. Ahora, ante uno de los equipos que pelea el campeonato, hizo esta LOCURA”, dijo en su cuenta VarskySports

Djorkaeff Reasco 🇪🇨 nació futbolísticamente en Liga de Quito. Pasó por Dorados de Sinaloa y llegó en febrero de 2022 a Newell's. Gustavo Alfaro lo utilizó en las Eliminatorias. Ahora, ante uno de los equipos que pelea el campeonato, hizo esta LOCURA. — VarskySports (@VarskySports) September 11, 2022

¡Golazo del ecuatoriano Djorkaeff Reasco! — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 11, 2022

“¡PERO VOS ESTÁS RE LOCO DJORKAEFF! Reasco sacó un bombazo inatajable para poner el segundo de Newell’s vs. Gimnasia”, dijo la cuenta de ESPN.