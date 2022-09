¿Se agotaron las entradas? Aucas se “juega la vida” ante Emelec para poder ser finalista de la Liga Pro

Sociedad Deportiva Aucas jugará esta noche ante Emelec en uno de los partidos más importantes del año para “Papá”. El conjunto capitalino es líder de la tabla de posiciones y su perseguidor es el cuadro eléctrico, por esta razón el encuentro es de vital importancia para ambos elencos.

13000 entradas se terminaron en 3 horas me quede sin boleto 🤔 y eso que hoy estaba en el estadio a las 3pm y ya se había acabado.



*La gente que es abonada de Aucas💛❤️ mañana pueden retirar su entrada desde las 9am boletería exterior el estadio

Este partido tiene mucha expectativa para el torneo de la Liga Pro. Muchos aficionados del fútbol asistirán y se pudo conocer que se terminó el boletaje y que varios aficionados no podrán asistir al Aucas vs Emelec.

A estas horas en el Gonzalo Pozo Ripalda. Cierran las puertas por falta de entradas (se desconoce si es porque ya no hay o porque no imprimieron suficientes)



Reiteramos que en la Sede Norte SI hay todas las localidades aún.



Reiteramos que en la Sede Norte SI hay todas las localidades aún.

Viendo la tabla de posiciones, Aucas le saca una diferencia de 5 puntos al Club Sport Emelec a falta de 6 fechas, incluido esta, para que se conozca al finalista y ganador de la Fase 2 de la Liga Pro. Sin embargo, los eléctricos tienen un partido pendiente que es ante el Deportivo Cuenca en el Capwell.

Si Aucas no logra ganarle al Emelec se complica debido a que el conjunto eléctrico, en caso de ganar su partido pendiente, pasaría al Aucas en la tabla de posiciones. Pero, si Aucas gana le sacaría 9 puntos en total lo que iría definiendo la etapa puesto que a ‘Papá' solo le resta un rival de los Top 5: Barcelona.

En los 5 últimos partidos, Aucas no tiene un buen historial contra Emelec. Los eléctricos han ganado en 3 ocasiones y han empatado 2 veces. Sin embargo, en favor de Aucas está la racha de la era César Farías que no ha perdido hasta la actualidad en Liga Pro manteniendo un invicto considerable. Esta coyuntura hace que el partido sea más emocionante donde no se sabe si ganará la supremacía de Emelec o el invicto de Aucas.